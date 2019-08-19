تردد قناة ام بي سي 2 MBC الجديد 2019 عبر القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة ام بي سي 2 MBC الجديد يبحث عنه الكثيرون من محبي السينما العالمية حيث تتميز القناة بتقديم أنواع مختلفة من أفضل وأنجح الأفلام العالمية التي تجذب المشاهد مثل أفلام الدراما والأكشن المليئة بالإثارة والتشويق كما تقدم مجموعة رائعة من أقوى أفلام الرعب والخيال العلمي وتقدم أيضا قصص الجريمة والمسلسلات الكوميدية واستطاعت قناة ام بي سي2 أن تحوز على حب وإعجاب عدد كبير من محبي أفلام هوليود والسنيما العالمية في الشرق الأوسط والدول العربية، حيث وصل عدد محبي القناة إلى 2 مليون معجب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وحصلت القناة على المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصنيف social watclist كما نجحت في تقديم البرامج المتنوعة لمختلف الفئات العمرية ، وليست لفئة معينة فقط.

تردد قناة ام بي سي 2 MBC الجديد.

انطلقت قناة ام بي سي 2 MBC في عام 2003 وهي تابعة للمملكة العربية السعودية , مقرها الرئيسى يوجد حاليا فى دبى وتحديدا مدينة دبى للاعلام وهي قناة غير مشفرة تقدم مجموعة من الأفلام الأجنبية الحديثة والقديمة على مدار الساعة مخصصة فقط في عرض الأفلام الأجنبية بمختلف الفئات أكشن، رعب، فانتازيا، دراما، رومانسي، كلاسيكي كل هذا يعرض باللغة الإنجليزية مع ترجمة الأفلام بالغة العربية وتعرض ام بي سي تو عدد كبير من الأفلام المتميزة التي حصلت على العديد من جوائز الأوسكار والمهرجانات العالمية المترجمة باللغة العربية كما تعرض أيضا أفلام كارتون مترجمة ومميزة للأطفال التي تنمي من عقل وتفكير الأطفال.

إلى كل محبي وعشاق الأفلام والمسلسلات الأجنبية إليكم كيفية المتابعة الصحيحة لقناة إم بي سي2 بجودة إتش دي على ترددها الجديد بشكل منتظم ومن دون تشويش على الصورة فقط على التردد الأخير للقناة بكل تفاصيل التردد الأخير و معلومات ضبطه على جهاز الإرسال للتمتع بمشاهدة الأفلام بصورة جيدة على مدار اليوم من خلال المعلومات المحدثة الموجودة بالجدول التفصيلي التالي, كما يمكنك معرفة تردد قناة دوشة سينما الجديد 2018 على القمر الصناعي نايل سات.

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W نايل سات 11938 (V) 27500 – 3/4 SD مجاني 7.0°W نايل سات 12015 (V) 27500 – 5/6 SD مجاني 26.0°E عرب سات 12284 (V) 27500 – 5/6 SD مجاني 26.0°E عرب سات 12399 (V) 27500 – 3/4 HD مجاني 52.5°E Yahsat 1A 11785 (H) 27500 – 5/6 HD مجاني

والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات mbc تشمل الكثير من القنوات الأخري التابعة لباقة قنوات أم بي سى وقد تم تأسيس قنوات إم بي سي في عام 1991 بانجلترا وبعد ذلك أنشأت مقراها الأساسي بدبي ويعود أوصولها الى مركز تلفزيون الشرق الأوسط (MBC) وهي شركة تلفازية عربية سعودية يمتلكها السعودي “وليد البراهيم” واستطاعت من خلال محتواها الترفيهي والتثقيفي أن تكون من ضمن أبرز المجموعات الإعلامية العالمية كما حافظت على المبادئ العربية والعادات والتقاليد الشرقية وتعمل على حذف أي مشاهد أو ألفاظ خارجة تثير غضب الأسرة العربية.

تردد قنوات أخرى

كما أن القناة تقوم بعرض وبث كم هائل من الأفلام الشيقة والمميزة، التي حصدت الكثير من جوائز الأوسكار، وجميع ما تعرضه قناة ام سي 2 مترجم باللغة العربية، وتقوم القناة بعرض أفلام أجنبية رومانسية، كما إنها تقوم أيضا بعرض أفلام الرعب لمحبي هذه النوعية من الأفلام الأجنبية، كما تقوم القناة بعرض المسلسلات الأجنبية المترجمة يومياً.

تعرض قناة ام بي سي 2 العديد من الأفلام المميزة التي تحصل على العديد من الجوائز في الأوسكار و مترجمة باللغة العربية فهي تعرض أفلام أجنبية رومانسية والتي تحكي عن الحياة كما إنها تعرض أفلام الرعب لمحبي هذه الفئة من الأفلام الأجنبية و نذكر أنها تعرض أفلام كارتون مترجمة مميزة للأطفال كما تعرض أفلام بوليسية مثيرة للجدل و الإثارة و لن تخلو القناة من عرض المسلسلات الأجنبية المترجمة بشكل يومي ونحن في موقعنا نتمنى لكم مشاهدة ممتعة .

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