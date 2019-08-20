تردد قناة ام بي سي ماكس Mbc Max مشاهدة افضل أفلام الأكشن العالمية

تردد قناة ام بي سي ماكس الجديد من الترددات دائمة البحث عنها بواسطة محبي هذه القناة الرائعة، فمنذ تغيير تردد قناة ام بي سي ماكس في العام الماضي ويبحث محبيها عنها، ولقد تركت قناة ام بي سي ماكس أثراً في قلوب مشاهديها، وتم إنطلاق القناة في عام 2008 بعد النجاح الساحق الذي حققته ام بي سي اكشن التي تم إطلاقها في عام 2007، وتنتمي إلى مجموعة قنوات Mbc Group الشهيرة والتي تعد أكبر وأقدم قنوات تلفزيونية فضائية في الشرق الأوسط، والتي تم تأسيسها في تسعينات القرن المنصرم على يد رجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم، والمقر الرسمي لمجموعة قنوات ام بي سي هو مدينة دبي الإعلامية، واستمرت قنوات ام بي سي في تصدر المشهد الإعلامي في الشرق الأوسط لما فوق العشرين عاماً وما زالت تتألق في سماء أفضل القنوات الفضائية.

تردد قناة ام بي سي ماكس الجديد Mbc Max 2019 .

أصبح جميع متابعي ومحبي الأفلام الأجنبية الكلاسيكية في حيرة ويبحثون عن التردد الصحيح للقناة دائما، لذا سنقوم بتقديم التردد الخاص بقناة ام بي سي ماكس على القمر الصناعي نايل سات وكذلك القمر الصناعي عرب سات :- إضطرت إدارة القناة في الفترة الأخيرة إلى تغير التردد الخاص بها والاستعانة بتردد أخر وذلك بعد تلقيها العديد من الشكاوى من قبل الباحثين عن القناة وذلك بسبب وجود مشاكل أثناء البث والإرسال، لذا تم تغير التردد وتميزت بباقة من أفضل القنوات التي تقدم محتوى اجنبي متميز مثل قناة ام بي سي ماكس التي سنتحدث اليوم عن التردد الخاص بها وأهم المعلومات عنها.بعد تغيير مجموعة ام بي سي لتردد قناة ام بي سي ماكس

تردد أم بي سي ماكس في مصر والدول العربية

قمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز عرب سات بدر 7 – 26 درجة شرق 11270 V 5/6 27500 عرب سات بدر 5 12284 V 5/6 27500

تردد ام بي سي ماكس في مصر وبلاد الشام وشرق أفريقيا

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز قمر يوتلسات Eutelsat 8 معقمر النايل سات Nile Sat 11470 V 5/6 27500 أو 11476 V 5/6 27500

تردد ام بي سي ماكس في مصر على القمر الصناعي Nilesat

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز النايل سات Nile Sat 11559 V 5/6 27500

تردد قنوات أخرى

أهم الأفلام التي تعرض اليوم على قناة ام بي سي ماكس.

تعرض قناة ام بي سي ماكس نخبة من أفضل وأشهر الأفلام الكلاسيكية الأجنبية، ودائما ما تسعى القناة إلى تقديم محتوى هادف، وتراعي دائما في محتواها الذوق العام وكذلك العادات والتقاليد العربية، وسنعرض لكم اليوم نموذج لجدول القناة :- ومن هنا تعرف على تردد قناة ام بي سي 2 MBC الجديد.

فيلم The One Of No One .

فيلم The Oxford Murders.

فيلم Married To The Mob .

فيلم Playing For Keeps .

فيلم Most Love Dogs .

فيلم Canedian Bacon .

فيلم Veronica Guerin

فيلم Pay It Forward .

فيلم The God Father.

فيلم The Black Dahila.

فيلم Myastic Pizza .

فيلم Love Actually .

فيلم Mother In Low .

فيلم Austenland .

فيلم Ticket Out .

فيلم Bring It On.

فيلم Stolen .

والجدير بالذكر ان قناة أم بي سي ماكس تعد من أروع وأجمل القنوات الأجنبية التي تقدم العديد من الأفلام الحصرية والجديدة، بينما تعد ام بي سي ماكس أحد فروع شبكة قنوات ام بي سي المشهورة حول العالم وتستخدم القناة أحدث التقنيات وأفضل الأنظمة المتنوعة مابين عالية الجودة وعادية لتوفر لمتابعيها أستقبال أرسالها بصورة أكثر وضوحا ودقة كلا حسب النظام المتوفر به جهازه.

تابعونا للتعرف على كل جديد بشأن ترددات القنوات الجديدة والتحديثات الطارئة على ترددات القنوات الحالية، وسنعمل على توفير كل جديد أول بأول.