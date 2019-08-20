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تردد قناة ام بي سي ماكس Mbc Max مشاهدة افضل أفلام الأكشن العالمية

كتب ناصر إبراهيمفي آخر تحديث
تردد قناة ام بي سي ماكس Mbc Max مشاهدة افضل أفلام الأكشن العالمية
تردد قناة ام بي سي ماكس الجديد

تردد قناة ام بي سي ماكس الجديد من الترددات دائمة البحث عنها بواسطة محبي هذه القناة الرائعة، فمنذ تغيير تردد قناة ام بي سي ماكس في العام الماضي ويبحث محبيها عنها، ولقد تركت قناة ام بي سي ماكس أثراً في قلوب مشاهديها، وتم إنطلاق القناة في عام 2008 بعد النجاح الساحق الذي حققته ام بي سي اكشن التي تم إطلاقها في عام 2007، وتنتمي إلى مجموعة قنوات Mbc Group الشهيرة والتي تعد أكبر وأقدم قنوات تلفزيونية فضائية في الشرق الأوسط، والتي تم تأسيسها في تسعينات القرن المنصرم على يد رجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم، والمقر الرسمي لمجموعة قنوات ام بي سي هو مدينة دبي الإعلامية، واستمرت قنوات ام بي سي في تصدر المشهد الإعلامي في الشرق الأوسط لما فوق العشرين عاماً وما زالت تتألق في سماء أفضل القنوات الفضائية.

تردد قناة ام بي سي ماكس الجديد Mbc Max 2019 .

تردد قناة ام بي سي ماكس الجديد
تردد قناة ام بي سي ماكس الجديد

 

أصبح جميع متابعي ومحبي الأفلام الأجنبية الكلاسيكية في حيرة ويبحثون عن التردد الصحيح للقناة دائما، لذا سنقوم بتقديم التردد الخاص بقناة ام بي سي ماكس على القمر الصناعي نايل سات وكذلك القمر الصناعي عرب سات :- إضطرت إدارة القناة في الفترة الأخيرة إلى تغير التردد الخاص بها والاستعانة بتردد أخر وذلك بعد تلقيها العديد من الشكاوى من قبل الباحثين عن القناة  وذلك بسبب  وجود مشاكل أثناء البث والإرسال، لذا تم تغير التردد وتميزت بباقة من أفضل القنوات التي تقدم محتوى اجنبي متميز مثل قناة ام بي سي ماكس التي سنتحدث اليوم عن التردد الخاص بها وأهم المعلومات عنها.بعد تغيير مجموعة ام بي سي لتردد قناة ام بي سي ماكس

تردد أم بي سي ماكس في مصر والدول العربية

قمرالترددمعامل تصحيح الخطأمعدل الترميز
عرب سات بدر 7 – 26 درجة شرق11270 V5/627500
عرب سات بدر 512284 V5/627500

تردد  ام بي سي ماكس  في مصر وبلاد الشام وشرق أفريقيا

القمرالترددمعامل تصحيح الخطأمعدل الترميز
قمر يوتلسات Eutelsat 8 معقمر النايل سات Nile Sat11470  V5/627500
أو 11476  V5/627500

تردد ام بي سي ماكس  في مصر على القمر الصناعي Nilesat

القمرالترددمعامل تصحيح الخطأمعدل الترميز
 النايل سات Nile Sat11559  V5/627500

تردد قنوات أخرى

أهم الأفلام التي تعرض اليوم على قناة ام بي سي ماكس.

تعرض قناة ام بي سي ماكس نخبة من أفضل وأشهر الأفلام الكلاسيكية الأجنبية، ودائما ما تسعى القناة إلى تقديم محتوى هادف، وتراعي دائما في محتواها الذوق العام وكذلك العادات والتقاليد العربية، وسنعرض لكم اليوم نموذج لجدول القناة :- ومن هنا تعرف على تردد قناة ام بي سي 2 MBC الجديد.

  • فيلم The One Of No One .
  • فيلم The Oxford Murders.
  • فيلم Married To The Mob .
  • فيلم Playing For Keeps .
  • فيلم Most Love Dogs .
  • فيلم Canedian Bacon .
  • فيلم Veronica Guerin
  • فيلم Pay It Forward .
  • فيلم The God Father.
  • فيلم The Black Dahila.
  • فيلم Myastic Pizza .
  • فيلم Love Actually .
  • فيلم Mother In Low .
  • فيلم Austenland .
  •  فيلم Ticket Out .
  • فيلم Bring It On.
  • فيلم Stolen .

تردد قناة ام بي سي ماكس

والجدير بالذكر ان قناة أم بي سي ماكس تعد من أروع وأجمل القنوات الأجنبية التي تقدم العديد من الأفلام الحصرية والجديدة، بينما تعد ام بي سي ماكس أحد فروع شبكة قنوات ام بي سي المشهورة حول العالم وتستخدم القناة أحدث التقنيات وأفضل الأنظمة المتنوعة مابين عالية الجودة وعادية لتوفر لمتابعيها أستقبال أرسالها بصورة أكثر وضوحا ودقة كلا حسب النظام المتوفر به جهازه.

تابعونا للتعرف على كل جديد بشأن ترددات القنوات الجديدة والتحديثات الطارئة على ترددات القنوات الحالية، وسنعمل على توفير كل جديد أول بأول.

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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