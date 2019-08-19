تردد قناة النهار الاولى 1 Al Nahar TV الجديد على النايل سات وأهم ماتقدمه

تردد قناة النهار الاولى 1 Al Nahar TV هي قناة مصرية مجانية تقوم ببث مجموعة من أفضل البرامج المتنوعة سواء الترفيهية, الثقافية, الإجتماعية, الدينية بجانب المسلسلات والأفلام, تم إنطلاقها عام 2011 لتكون أول قناة عربية تابعة لشبكة قنوات النهار لمالكها رجل الأعمال “علاء الكحكي”, وتبث داخل مدينة الإنتاج الإعلامي كما أنها شهدت بعض التغيرات بعد إنطلاقها بفترة حيث قامت بتغير اللوجو الخاص بها وإنشاء قناة النهار2 المتخصصة في عرض ما تقدمه القناة بعد موعد العرض الأصلي بساعتين,حيث قامت القناة بتغير أسمها من النهار العامة الى النهار One, وتضم شبكة قنوات النهار مجموعة من القنوات الأخرى منها النهار دراما, النهار, النهاراليوم, النهارنور, حيث حققت نجاحات كبيرة وأعلى نسب مشاهدة بين عدد كبير من المتابعية في مصر وجميع الدول العربية وهي.

تردد قناة النهار الاولى 1 Al Nahar TV.

حرصها الدائم على إرضاء أذواق متابعيها وتقديم محتوى هادف يخدم المواطنين في شتى المجالات بجانب حرصا على حذف كل مايسئ للمشاهدين من ألفاظ ومشاهد مسيئة, دقتها في إختيار باقة من أبرز الإعلاميين ومقدمي البرامج , تحري على شراءالعديد من الحصريات و حقوق بث عدد من المباريات والبطولات الهامة والمسلسلات الدرامية الرمضانية بجانب البرامج الجديدة التي تنفرد القنوات بعرضها, موكبتها لأحدث التكنولوجيا المتطورة لضمان جودة الصوت والصورة , تعمل على مدار اليوم دون إنقطاع أو تشويش في البث, اتخذت شعارا لها “اللي جاى أحلى”.

برامج قناة النهار الأولى.

برنامج باب الخلق

برمامج واحد من الناس

برنامج حكايات مع دودي

برنامج اسأل مع دعاء.

برنامج آخر النهار

برنامج بكرة أحلى

برنامج لقمة هنية

برنامج بنات وولاد

برنامج عقارب الساعة

برنامج المهمة

برنامج موجز الأخبار.

كما قامت القناة بعرض باقة منوعة من افضل المسلسلات لباقة من المع نجوم السينما المصرية والعربية ولمتابعة كل ما تعرضه قناة النهار وام من خلال شاشتها الآن من خلال البث المباشر الخاص بالقناة أونلاين على الإنترنت من كل مكان وفي كل وقت, كما يمكنكم معرفة تردد قنوات النهار كاملة.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11487 (H) 27500 – 5/6 SD اسم القناة على قائمة القنوات “Al Nahar“

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