تردد قناة العراقية Al Iraqia الجديد 2019 لمشاهدة أقوى البرامج المتنوعة

تردد قناة العراقية Al Iraqia كشفت شبكة الإعلام العراقي IMN عن إطلاق أول منصة لها على القمر الصناعي نايل سات، والتي تقوم ببث برامج متنوعة ما بين البرامج السياسية والاجتماعية والرياضية التي ترضي جميع الأذواق، وكذلك فهي تعرض أخبار مختلفة ما بين المحلية، العربية، والعالمية، وتناقش القضايا الساخنة التي تثير الرأي العام، حيث زاد البحث عنها لما تعرضه من محتوى هادف وقيم واليوم نتعرف على تردد قناة العراقية الجديد.

نبذة عن القناة

تعتبر من أحد القنوات المنوعة التي تعرض عدد كبير من البرامج الممتعة التي تناسب جميع الفئات العمرية، لاقت القناة إعجاب الكثير من المشاهدين سواء كان في العراق أو الوطن العربي، ولقد حرصت القناة العراقية.

على تقديم برامج متنوعة منها برامج رياضية، ثقافية، دينية، سياسية.

تردد قناة العراقية Al Iraqia على النايل سات

زادت عمليات البحث بعد أن أحدثت ضجة كبيرة لما تتميز من برامج متنوعة شيقة وممتعة للجميع وكذلك لما تبثه من أخبار متنوعة التي تناقش جميع القضايا المثيرة للرأي العام ولذلك دخلت قلوب الكثير من الأسر سواء كان في العراق أو الوطن العربي كله، ومن خلال الجدول التالي سوف يمكننا الوصول بكل سهولة إلى ترددها وكل ما هو عليك ضبط التردد على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر التردد القطبية معدل الترميز معامل التصحيح

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 12437 (V) 27500 – 5/6 SD عرب سات 11747 (V) 27500 – 3/4 SD اسم القناة على قائمة القنوات “Al Iraqiya“

مع العلم سوف يتم تحديث تردد قناة العراقية الجديد فور حدوث أي تغيير.

تردد قنوات أخرى

مميزات قناة العراقية الجديد

اعتمدت القناة على أحدث أساليب التكنولوجيا والأنظمة المبتكرة التي تساعدها على توفير أعلى جودة على شاشتها ونقاء الصوت والصورة.

كما أنها استطاعت أن تستعين بأفضل الكوادر التي ساعدتها بالفعل على تكوين قاعدة جماهيرية في أقل وقت ممكن.

تعرض برامج متنوعة وهذا لإرضاء جميع الأذواق والأعمار داخل الاسرة.

كما يمكنك معرفة تردد قناة فنون funoon tv الجديد 2019 لمشاهدة أحدث المسرحيات والمسلسلات

تًعتبر قناة العراقية الجديد هي قناة منوعة ما بين البرامج المختلفة، الأخبار والأعمال الدرامية التي يتم بثها عبر شاشتها.

تٌقدم محتوى هادف وقيم حيث أنها تبث كافة الاخبار دون تزييف الحقائق بها.