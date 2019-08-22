تردد قناة العراقية الرياضية Iraqia News الجديد 2019 الناقلة لأهم المباريات المحلية والعالمية

تردد قناة العراقية الرياضية Iraqia News هي قناة فضائية عراقية متخصصة في عرض أهم الأحداث الرياضية، وكذلك بث المباريات المحلية والعالمية، مع نخبة من المحللين الرياضيين، تبث برامجها على مدار اليوم، ولقد نالت على إعجاب ملايين المشاهدين حول الوطن العربي، ولقد كونت قاعدة جماهيرية عريقة في أقل فترة زمنية، وفيما يلي نتعرف على قناة العراقية الرياضية التي تأسست عام 2005، وهي من أشهر القنوات الرياضية في العراق، حيث أنها تقدم كل ما هو جديد في عالم الكرة السحرية والرياضة، وتقديم استديو تحليلي لكل المباريات، بالإضافة إلى النقل المباشر لأهم مباريات المنتخب العراقي، مباريات البطولات الخارجية.

مميزات القناة

اعتمدت القناة على أحدث الأنظمة والأدوات التي تجعلها تُبث محتواها بأعلى جودة.

كما أنها تقوم بعرض برامجها على مدار اليوم بدون انقطاع أو تشفير.

تهدف القناة إلى تقديم محتوى رياضي هادف، ولذلك زاد عدد متابعين القناة.

استعانت بأشهر الإعلاميين والمحللين الرياضيين الذين يقدمون استديو تحليلي للمباريات.

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تبث برامجها على مدار 24 ساعة ولذلك استطاعت جذب إليها فئة كبيرة من المشاهدين العاشقين للكرة السحرية.

تعمل القناة على بث مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية التي تجذ انتباه المشاهدين، بالإضافة على تغطية العديد من المباريات الأخرى، فهي تبث أهم البطولات الرياضية المحلية، مباريات الدوري العراقي الممتاز، مباريات الأندية العراقية، واستضافة الخبراء الرياضيين لمناقشة كل ما يخص الكرة.

تردد قناة العراقية الرياضية Iraqia News

الآن أنت على وشك التعرف على التردد الجديد والصحيح للقناة والذي يمكن ضبطه بكل سهولة على جهاز الاستقبال الخاص بكم من خلال الجدول التالي.