تامر حسني يفاجئ اليوتيوبر غيث مروان وخطيبته سارة الورع بـ”عرس ثاني”.. فيديو

فاجئ المغني تامر حسني، اليوتيوبر السوري الشهير غيث مروان وخطيبته سارة الورع، بأجواء غمرتها السعادة برفقة مجموعة من فريق عمله، واصفاً الأجواء بـ”عرس ثاني”.

وكان اليوتيوبر الشاب غيث مروان، شارك في وقت سابق، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي في انستقرام، يدعو المطرب تامر حسني لحضور عرسه، وكشف فيما بعد أن المقطع على سبيل المزاح، ولكن سرعان ما وصل الفيديو إلى نجم الجيل.

تامر حسني يعتذر عن حضور عرس غيث مروان وسارة الورع

وشارك تامر حسني المقطع عبر خاصية “ستوري” انستقرام، معرباً عن سعادته بهذه الدعوة، وطلب رؤية الثنائي غيث وسارة، تزامناً مع تواجده بدولة الإمارات، على خلفية تصوير أحدث أعماله.

ودعا تامر غيث مروان وخطيبته سارة الورع، وفاجأهم بالأجواء داخل محل إقامته بدولة الإمارات، وتبادل الجميع الرقص مع بعضهما البعض على أنغام نجم الجيل.

وعبر غيث مروان عن سعادته الكبيرة بهذا الاستقبال من تامر حسني، مؤكداً أنه كان غير متوقع كل هذه الأجواء الجميلة، وكذلك الأمر من جانب سارة الورع.

وحرص غيث مروان، على أن يوثق الأجواء، ونشر المقطع عبر قناته الرسمية في يوتيوب، متجاوزاً حاجز المليون مشاهدة في أقل من 5 ساعات من نشره.

ووفق الفيديو، قدم نجم الجيل “تامر حسني”، اعتذار عن عدم حضور الحفل، بسبب انشغاله في تصوير فيلمه الجديد، مردداً “إتعمل لكم فرحين، ودا عرس ثاني” مبرراً عدم حضوره.

وعلى سياق متصل، أقيم مساء أمس “السبت” كتب كتاب اليوتيوبر السوري الشاب “غيث مروان” و”سارة الورع”، وسيُقام حفل الزفاف خلال أيام بدولة الإمارات، وحتى هذه اللحظات، لم يكشف الأخير عن موعد العرس، في حين اكتفى بمشاركة صوراً من كتب الكتاب الذي حضره عدد محدود، واقتصر على عائلة كلا الطرفين، وأقيم على الطريقة المغربية/الجزائرية.

من هو غيث مروان

يذكر أن، غيث مروان صانع محتوى سوري الجنسية، من مواليد 5 (يناير) 1992، يبلغ من العمر 31 عاماً، أي أنه يكبر سارة الورع بـ10 سنوات، حيث تبلغ من العمر 21 عاماً منذ 2023.

لدى غيث أكثر من 5 مليون مشترك عبر قناته الرسمية في يوتيوب. وقبل أن يتجه إلى عالم صناعة المحتوى، كان يعمل في إحدى الشركات في دبي.

أما عن تحصله الدراسي، نال شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة تخصص تصميم داخلي سنة 2015 عن جامعة “الشارقة”. ويُعتبر من أشهر وأفضل صانعي المحتوى الشباب في الوطن العربي.