« تاجر بالمشاعر» جديد دنيا النوبي .. بالفيديو

في ليلة العيد طرحت دنيا النوبي أحدث اغانيها بعنوان تاجر بالمشاعر وذلك بعد عدد من النجاحات التي قدمتها مؤخرا علي الساحة الفنية بالتعاون مع عدد كبير من كبار الشعار والملحنين والموزعين حيث شهد الجميع بموهبة نجمة المعهد العالي للموسيقي العربية ويتوقعون لها مستقبل باهر في عالم الغناء .

وقالت دنيا إن أغنية تاجر بالمشاعر تتحدث عن الاشخاص الغير سوين الذين يستغلوا الآخرين ويتاجرون بمشاعرهم وهذا ما حمّسها لغنائها ‏ ، مضيفة أنها على ثقة كبيرة بأن الأغنية ستلقى إعجاب الجمهور، ‏موضحه أن الكلمات والألحان تحمل شكلاً موسيقيا قريباً من الجمهور وهي من كلمات ايهاب عبد العظيم والحان وتوزيع سامر ابو طالب وميكساج وديجتال ماستر توما وتسويق شريف صبري وأحمد عادل و انتاج نيو ايرا ميدو فؤاد التي انتجت يا عراف و لو جاي لي رجوع انساني وغيرها من الأغاني الناجحة جدا .

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https://youtu.be/OqpoVgThiq4

.https://youtu.be/OqpoVgThiq4

واضافت دنيا النوبي انها غنت من كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع توما في أولي أعمالها في أغنية “أتوصي بيا”ثم تعاونت مع الشاعر ابراهيم و الملحن تيام علي والموزع هشام محمد في ثاني أغانيها أغنية “أخر كلام” ثم غنت من ألحان احمد زعيم وكلمات هاني رجب و توزيع امين نبيل اغنية “ما تهدي ياشوق “والآن تغني من كلمات ايهاب عبد العظيم والحان وتوزيع سامر ابو طالب ومكساج وديجتال ماستر توما وأخيراً اغنية “تاجر بالمشاعر” التي اهديها للجمهور في عيد الاضحي .

واعربت دنيا النوبي عن سعادتها بالأعمال التي قدمتها وتفاعل الجمهور معها وتتقدم بالشكر لكل من وقف بجانبها لتحقيق حلمها وخاصة أهلها.