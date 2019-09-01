بعد طرح التريلر الأخير لفيلم “Joker” .. تعرف على شخصية “الجوكر” وصفاته الغريبة

طرحت شركة ورنر بروس التريلر الأخير لفيلمها المنتظر “Joker” والذي يقوم بدور البطولة فيه النجم جواكين فونيكس، ومن المقرر عرضه يوم 4 أكتوبر المقبل بدور العرض السينمائى.

تروي أحداث الفيلم شخصية الجوكر وتجيب عن أسئلة تتعلق بمن هو؟، وكيف ظهر؟، ولماذا تحول إلى شخصية شريرة؟، وكيف انتقل من فنان كوميدي فاشل يصل إلى قاتل مجنون.

يشارك في البطولة مارك مارون، روبرت دي نيرو، أليك بالدوين، شيا ويغام، زازي بيتز ، بريت كولن ، دانتي بيريرا أولسون، والفيلم من إخراج تود فيليبس.

توفي هيث ليدجر مؤدي شخصية الجوكر في فيلم ” The Dark Knight” في 22 كانون الأول، ديسمبر عام 2008 عن عمر 28 عامًا، بعد أن قدم أداءً جيدًا أضاف للشخصيّة أبعادًا جديد،وفي النسخة الجديدة سيلعب دور الجوكر الممثل خوانكين فينيكس.

شخصية الجوكر

“الجوكر” هو شخصية شريرة من تأليف جيري روبنسون وبوب كين ارتبطت بباتمان واستخدمت في النسيج الدرامي بأفلامه كعدو لدود له تسبب له في العديد من المشكلات في حياته ونشر الرعب في مدينة غوثام

دائمًا ما ظهر “الجوكر” كمجرم متمرس يملك حيل وخدع متعددة، ولكن الظهور الأهم للشخصية كان في فيلم باتمان “The Dark Knight” من إخراج كريستوفر نولان، وفيه قُدم الجوكر بطريقة مختلفة عن القصص المصورة التي بدأ من خلالها، لتحظى الشخصية بنجاح كبير.

صفات الجوكر

يمتلك “الجوكر” العديد من الصفات المتناقضة فهو غريب الأطوار، ماجن، مخادع، ذكي، ومجنون، وفي فيلم باتمان “The Dark Knight” كان يمثل النقيض لشخصية باتمان، وكان يكتسب متعته من معاداته واستفزازه، ونشر الرعب والفزع في المدينة، رغم جنونه كان يتكلم في بعض الأحيان بطريقة فلسفية، واشتهر بالعديد من الأقوال المأثورة التي أخذت عنه.

سبب هيئته الغريبة

ظهرت أكثر من قصة تفسر شخصيته وظهوره بشكل المهرج منها أنه سقط في مخزن للمواد الكيماوية تسببت في ابيضاض البشرة وتحول شعره إلى اللون الأخضر واحمرار شفتاه، وفي الظهور الحديث للشخصية ظهر بنَدبتان على جانبي فمه ،يقال أن والده كان سببًا فيهما وليظهر بمظهر المهرج غطى وجهه بمساحيق التجميل.