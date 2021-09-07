بعد أن وصفها بـ “الست العظيمة”.. معلومات قد لا تعرفها عن شاليمار شربتلي زوجة خالد يوسف

تحدث المخرج الكبير خالد يوسف، عن زوجته الرسامة التجريدية السعودية شاليمار شربتلي، خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية” أمس الإثنين، والذي يذاع عبر قناة “MBC مصر”.

وقال يوسف، أن زوجته “ست عظيمة”، وتحملت الكثير ودافعت عنه أكثر مما دافع هو عن نفسه، ولم تهتم بكل ما أثير حوله، بسبب ثقتها به.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن شاليمار شربتلي زوجة خالد يوسف: