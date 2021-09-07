بعد أن وصفها بـ “الست العظيمة”.. معلومات قد لا تعرفها عن شاليمار شربتلي زوجة خالد يوسف
تحدث المخرج الكبير خالد يوسف، عن زوجته الرسامة التجريدية السعودية شاليمار شربتلي، خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية” أمس الإثنين، والذي يذاع عبر قناة “MBC مصر”.
وقال يوسف، أن زوجته “ست عظيمة”، وتحملت الكثير ودافعت عنه أكثر مما دافع هو عن نفسه، ولم تهتم بكل ما أثير حوله، بسبب ثقتها به.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن شاليمار شربتلي زوجة خالد يوسف:
- ولدت عام 1971 في جدة، السعودية.
- والدها سعودي، ووالدتها مصرية.
- لديها 6 إخوة، و5 أخوات.
- ابنة رجل الأعمال السعودي حسن عباس شربتلي.
- تهوى الرسم منذ صغرها، وخاصة في الثالثة من عمرها.
- كانت ترسم في مجلة “صباح الخير” وهي طفلة.
- قدمت أول معرض لها في القاهرة وهي في السادسة عشر من عمرها، وحضره عدد من المشاهير، أبرزهم: فاروق جويدة، وصلاح طاهر.
- التحقت بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وتخرجت منها في أوائل التسعينيات.
- حصلت على بكالوريوس في علم النفس في جامعة الملك عبد العزيز.
- حصلت على ماجستير في علم الإجرام في جامعة بيروت العربية في لبنان.
- شاركت في الكثير من المعارض الدولية.
- تعتبر أول امرأة يتم تكليفها من الحكومة السعودية لرسم الجداريات بمدينة جدة.
- ظهرت لوحاتها في سيارة porsche911 وعرضت في متحف اللوفر.
- قامت برسم أغلى سيارة في العالم (باجانى زوندا) في إيطاليا.
- جاء اسمها في بقائمة أكثر شخصية مؤثرة في الفن والثقافة في جدة عام 2000.
- شاركت في مسابقة “صالون الخريف الفرنسي” وفازت لتصبح أول امرأة عربية تفوز في “صالون الخريف الفرنسي”
- تزوجت من المخرج خالد يوسف في 2011.
- في عام 2016 تم اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة.