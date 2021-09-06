بسبب كليبها الجديد “عشق ضميان”.. ديانا حداد تتعرض للانتقادات اللاذعة

تعرضت المطربة اللبنانية ديانا حداد، لانتقادات لاذعة بعد عرض كليبها الجديد “عشق ضميان” الذي شاركها فيه مجموعة من النجمات.

وهو الكليب الذي طرحته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، أول أمس السبت، وحقق نسبة مشاهدة تخطت 800 ألف مشاهدة.

وظهرت في الكليب 5 نجمات خليجيات، وهن: الفنانة وعارضة الأزياء البحرينية شيلاء سبت، والعراقية نور نعيم “نور ستارز”، والفنانة الكويتية غدير السبتي، وعارضة الأزياء السعودية روز “موديل روز”، والشاعرة الكويتية نهى نبيل “مؤلفة الأغنية”.

وأثار الكليب سخرية الجمهور بسبب فكرته التي تقوم على قيام ديانا حداد بتصوير فيديوهات طريفة لها برفقة صديقاتها النجمات، ورقصاتهن الخليجية التي وصفها الجمهور بـ “السخيفة”، حيث أنه لم يكن هناك تناغم بينهن.

واتهم البعض ديانا حداد، بمحاولة جذب أكبر عدد من المشاهدين بتجميع أكثر 5 نجمات خليجيات شهرة على السوشيال ميديا، وهي الفكرة التي يرى البعض أنها غير ناجحة بالمرة.

أغنية “عشق ضميان” كلمات: نهى نبيل, وألحان: فايز السعيد، وتوزيع موسيقي: نور هاشم، ومكس وماسترينج: حسام كامل.