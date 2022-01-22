بث مباشر.. قرعة الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

أسامة مقلد

يقدم لكم موقع “نجوم مصرية” رابط البث المباشر قرعة الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

بث مباشر.. قرعة الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

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ومن المقرر أن يتم سحب القرعة في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت، الموافق 22 يناير 2022، بمدينة دوالا الكاميرونية على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا.

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وتأهل إلى الدور الحاسم 10 منتخبات إفريقية، بعد تصدر مجموعاتها في مرحلة المجموعات، وتم توزيعها على مستويين وفقًا لتصنيف الفيفا في نوفمبر الماضي.

وتواجد في المستوى الأول منتخبات: نيجيريا، والمغرب، وتونس، والجزائر، والسنغال.

بينما تواجد في المستوى الثاني منتخبات: الكاميرون، ومصر، ومالي، وغانا، والكونغو الديمقراطية.

ويلتقي كل منتخب من المستوى الأول مع أحد منتخبات المستوى الثاني في مباراتي ذهاب وإياب خلال الفترة من 24 حتى 29 مارس المقبل.

وستقام مباريات الدور الحاسم بنظام خروج المغلوب، ويتأهل من خلال هذا الدور 5 منتخبات إفريقية فقط لنهائيات النسخة الـ 22 من بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتنقل القرعة حصريًا عبر قنوات “بين سبورتس” وعبر قناة “بين سبورتس الإخبارية” على موقع “يوتيوب”.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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