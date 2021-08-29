بالفيديو.. “3 أطقم ألماظ وطقم ذهب” هدية سعد الصغير لزوجته الجديدة برلنتي عامر في عيد ميلادها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحتفال المطرب الشعبي سعد الصغير، بعيد ميلاد زوجته الفنانة الشابة برلنتي عامر.

وهو الفيديو الذي ظهرت فيه برلنتي، وهي ترقص مع زوجها سعد الصغير، وتتلقى منه 3 أطقم ألماظ وطقم ذهب، هدية عيد ميلادها.

كانت الفنانة برلنتي عامر، قد أعلنت في أوائل أبريل الماضي عن زواجها من سعد الصغير، بنشر فيديو له عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وهو يتحدث عنها بصفتها زوجته وحبيبته.

برلنتي عامر، هي ممثلة شاركت في عدد من الأعمال، وبدأت مشوارها الفني في 2016، من خلال مسلسل “نوايا بريئة” الذي عرض في 2016، وهو العام الذي شهد ظهورها في أكثر من عمل مثل مسلسلات: “كلمة سر”، “سقوط حر، والخروج”، بالإضافة إلى فيلم “عشان خارجين”.

وفي 2017 شاركت برلنتي، في عدد من الأعمال مثل مسلسلات: “رمضان كريم، وهربانة منها”، وفيلم “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد”.

شاركت برلنتي، بالتمثيل أمام زوجها سعد الصغير، في عمل واحد فقط وهو مسلسل “ولاد إمبابة” الذي عرض في رمضان 2020، وفي نفس الموسم عرض لها أيضًا مسلسل “حب عمري”.