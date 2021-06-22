بالفيديو.. وفاء عامر تحتفل بتخرج نجلها من المدرسة

احتفلت الفنانة وفاء عامر، بتخرج نجلها عمر محمد فوزي، من المدرسة، من خلال فيديو قصير نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” ظهر فيه نجلها أثناء تكريمه في حفل التخرج.

عمر فوزي، هو الابن الوحيد للفنانة وفاء عامر، والمنتج محمد فوزي، صاحب شركة “أوسكار للتسجيلات الفنية”، والذي أنتج العديد من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحًا كبيرًا أبرزها: “ابن الأرندلي” للنجم يحيى الفخراني، و”الدالي” للنجم نور الشريف.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء عامر، مسلسل “لحم غزال” الذي عرض في رمضان الماضي، عبر قناة “MBC مصر” وتدور أحداثه داخل الحارة الشعبية، ويستعرض حياة إحدى الأسر والمشكلات الاجتماعية التي تمر بها.

“لحم غزال” بطولة: غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، ووفاء عامر، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، من تأليف: إياد إبراهيم، وإخراج: محمد أسامة.