بالفيديو.. وفاء عامر تحتفل بتخرج نجلها من المدرسة

بواسطة أسامة مقلد

احتفلت الفنانة وفاء عامر، بتخرج نجلها عمر محمد فوزي، من المدرسة، من خلال فيديو قصير نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” ظهر فيه نجلها أثناء تكريمه في حفل التخرج.

بالفيديو.. وفاء عامر تحتفل بتخرج نجلها من المدرسة

عمر فوزي، هو الابن الوحيد للفنانة وفاء عامر، والمنتج محمد فوزي، صاحب شركة “أوسكار للتسجيلات الفنية”، والذي أنتج العديد من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحًا كبيرًا أبرزها: “ابن الأرندلي” للنجم يحيى الفخراني، و”الدالي” للنجم نور الشريف.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء عامر، مسلسل “لحم غزال” الذي عرض في رمضان الماضي، عبر قناة “MBC مصر” وتدور أحداثه داخل الحارة الشعبية، ويستعرض حياة إحدى الأسر والمشكلات الاجتماعية التي تمر بها.

“لحم غزال” بطولة: غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، ووفاء عامر، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، من تأليف: إياد إبراهيم، وإخراج: محمد أسامة.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.