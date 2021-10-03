بالفيديو.. وفاء عامر: أنا عمري ما أطلب الطلاق من جوزي حتى لو عمل إيه

بواسطة أسامة مقلد

أثارت الفنانة وفاء عامر، جدلًا كبيرًا بسبب تصريحاتها في حلقة أمس السبت الموافق 2 أكتوبر 2021، من برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، ويذاع عبر قناة “MBC مصر”.

بالفيديو.. وفاء عامر: أنا عمري ما أطلب الطلاق من جوزي حتى لو عمل إيه

وقالت وفاء عامر، أن المرأة المطلقة في مصر لم تعد مظلومة خاصة في ظل وجود المجلس القومي للمرأة الذي يحفظ لها حقوقها.

وعندما سُئلت عن إمكانية طلب الطلاق، أجابت: أنها لا تطلب الطلاق من زوجها أبدًا، حتى لو فعل أي شيء، حتى إذا خانها، ستكون هي السبب لأن زوجها لديه أشياء كثيرة تشفع له، قائلة: “وأنا الحمد لله جوزي المنتج محمد فوزي مش خاين”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء عامر، مسلسل “لحم غزال” أمام النجمة غادة عبد الرازق، وهو المسلسل الذي عرض في شهر رمضان الماضي ولم يحقق النجاح المطلوب.

بطولة: غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، ووفاء عامر، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، من تأليف: إياد إبراهيم، وإخراج: محمد أسامة.



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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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