بالفيديو والصور.. محاولات انتشال جثامين الثلاثة المتوفين في حادث سقوط المركبة من المطل الجبلي بالهدا

محافظة الطائف أعلنت أن فرق الدفاع المدني تعمل بكل جهد من أجل انتشال الجثث الخاصة بالأشخاص الذين توفوا بالأمس الاثنين نتيجة سقوط مركبتهم من المطل الجبلي بالهدا؛ حيث كان المرتفع مليء بالضباب الكثيف الذي عمل على عدم وضوح الرؤية، مما أدى إلى سقوط المركبة من أعلى المرتفع الجبلي.

كشفت محافظة الطائف أن السيارة وقعت في مكان شديد الوعورة، وأن السيارة سقطت من ارتفاع حوالي 1.9 ألف كيلومتر من مستوى سطح البحر.

جهود الدفاع المدني

عثر الدفاع المدني على جثث الثلاثة المتوفين في أوقات متفرقة؛ حيث تم العثور على اثنين بالأمي، وآخر صباح اليوم، ومن جانبه، تعمل فرق الدفاع المدني على انتشال الجثث؛ حيث يظهر في مقطع فيديو وجود طائرة مروحية تقوم بالتحليق فوق المنطقة التي سقطت بها السيارة، وتقوم الفرق بمحاولة إخراج الجثث من ذلك المكان الوعر.

تكمن الصعوبة في التضاريس الموجودة بالمكان، والتي تجعل من عملية الإنقاذ صعبة للغاية، وتحاول الفرق الموجودة بكل جهد من أجل إخراج جثامين المتوفين في أسرع وقت ممكن.

من جانبها طالبت المديرية العامة للدفاع المدني كافة المواطنين بأخذ الحيطة أثناء القيادة على الطرق، منبهة إلى أن المملكة تتعرض لموجة من التقلبات الجوية؛ حيث تشهد المناطق الجنوبية والغربية سقوطاً كثيفاً للأمطار وجريان للسيول، فضلاً عن وجود الضباب الكثيف خاصة بالليل والصباح الباكر، لذا وجب التنويه بأخذ كافة الاحتياطات وعدم القيادة بسرعات عالية.