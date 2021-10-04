بالفيديو| هند صبري: أرحب بالعمل مع مي عمر.. والأخيرة ترد

أعربت النجمة هند صبري عن سعادتها بلقاء الفنانة مي عمر في معرض دبي إكسبو بدولة الإمارات.

وقالت هند صبري، في تصريحات تليفزيونية لإيلي نخله خلال لقاء مع برنامج “إنسايدر” أنها سعيدة أولاً لأنها لا تلتقي بمي عمر في مصر، معربة عن سعادتها بأنها تلتقي بها في دبي.

وتابعت هند صبري، أنها تحترم مي عمر بشدة، لأنها جادة ومخلصة في عملها، وعن إمكانية العمل معها قالت أنها ترحب بشدة، فيما قالت مي عمر أنها تتمنى العمل مع هند صبري لأنها موهوبة جدًا.

يذكر أن النجمة هند صبري، تنتظر عرض مسلسلها الجديد “البحث عن علا” والذي يعتبر جزء ثان من مسلسل “عايزة أتجوز”، وسوف يعرض حصريًا عبر منصة “نتفليكس”.

“البحث عن علا” بطولة: هند صبري، وسوسن بدر، وأحمد فؤاد سليم، وهاني عادل، وندى موسى، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: يسرا، وخالد النبوي، وشيرين رضا، من تأليف: غادة عبد العال ومها الوزير، وإخراج: هادي الباجوري.

أما بالنسبة للفنانة مي عمر، فعرض لها مؤخرًا مسلسل “نسل الأغراب” في شهر رمضان الماضي.

“نسل الأغراب” بطولة: أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، ومحمد دياب، وأحمد داش، وأحمد مالك، ومحمد مهران، ومحمد جمعة، وفردوس عبد الحميد، ونجلاء بدر، ودياب، وإدوارد، من تأليف وإخراج: محمد سامي.