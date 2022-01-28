بالفيديو.. هكذا ردت منة عرفة على تصريحات إلهام شاهين: مش لازم أعمل إغراء عشان أبقى فنانة

حلت الفنانة الشابة منة عرفة، ضيفة ببرنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، ويذاع عبر قناة “MBC مصر”.

وردت منة، خلال الحلقة على تصريحات سابقة للنجمة إلهام شاهين، قالت فيها أن الممثلة التي ترفض مشاهد القبلات يجب عليها أن تترك الفن.

وقالت منة، ردًا على تصريحات النجمة الكبيرة: “مع احترامي للفنانة إلهام شاهين.. مش لازم أعمل إغراء عشان أبقى فنانة كل واحد مؤمن بمبادئه”.

وأضافت منة، أنها تضع حدود في التمثيل، وهي الحدود التي أعلنت عنها من قبل، مثل أنها لا تحب ارتداء الهوت شورت، وترفض مشاهد القبلات، حتى لا ينظر إليها أولادها في المستقبل نظرة تزعجها.

يذكر أن آخر أعمال منة عرفة، حكاية “حلم حياتي” بمسلسل “إلا أنا” الموسم الثاني، ولعبت فيه دور صديقة البطلة مايان السيد، الفتاة التي تعاني من التوحد وتحلم باحتراف التمثيل.

حكاية “حلم حياتي” هي إحدى حكايات مسلسل “إلا أنا” الموسم الثاني، بطولة: مايان السيد، ومنة عرفة، وتيام قمر، ويوسف عثمان، فكرة: يسري الفخراني، وسيناريو حوار: يوسف وجيه، وإخراج: ياسمين أحمد كامل.