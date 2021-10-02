بالفيديو.. هكذا ردت فيفي عبده على سؤال: مستعدة يكتب على قبرك لقب راقصة؟!

حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة حلقة أمس الجمعة، ببرنامج “مع الفارس” الذي يقدمه المذيع العراقي نزار الفارس، ويذاع عبر قناة “الرشيد” الفضائية.

ووجه نزار، سؤالًا صادمًا وغير متوقع للفنانة فيفي عبده، ضيفة الحلقة حيث سألها حول رأيها في كتابة لقب “راقصة” على قبرها.

وقالت فيفي عبده، أنه لا تقبل وضع لقب راقصة على قبرها، مشيرة إلى أنها صممت مدفن يشبه قبر العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وفي مكان قريب جدًا منه، حيث يفصل بينهما شارع واحد فقط.

وأضافت فيفي عبده، أنها أخطأت حينما قالت ذلك، مشيرة إلى أنها تطلب من الله السماح لأنها تحب الرقص مؤكدة أنه يعطيها طاقة إيجابية ويمدها بالسعادة.

وتابعت فيفي عبده، أنه عندما تقابل الله سوف تقول له أنها تحب الرقص، لأنها لا تكذب ويجب أن لا نكذب على رب العالمين.

وهي الحلقة التي أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أدلت فيها الفنانة فيفي عبده، بالعديد من التصريحات وأبرزها أنها لن تتوب، حيث أنها مقتنعة بما تقوم به، وأنها “محسودة” بسبب رقصها، وأنها بـ “تتعاكس” حتى الآن من طوب الأرض.