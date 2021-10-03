بالفيديو.. هكذا تصرف النجم أحمد عز مع شاب طلب منه مبلغًا من المال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يظهر فيه تجمهر المواطنين حول سيارة النجم أحمد عزـ وظهر في الفيديو شاب وهو يقترب من سيارة عز، ويطلب منه مبلغًا من المال.

وجاء رد فعل أحمد عز، سريعًا ومحترمًا بعد أن لبى طلبه على الفور دون أن يحرجه أمام المعجبين قبل أن يغادر بسيارته.

وانهالت التعليقات الايجابية على الفيديو، حيث أشاد الكثير من المعلقين بموقف عز المحترم مع الشاب.

الجدير بالذكر أن النجم أحمد عز، يعرض له حاليًا فيلم “العارف” والذي حقق إيرادات تخطت حاجز الـ 60 مليون جنيه.

“العارف” بطولة: أحمد عز، وأحمد فهمي، وكارمن بصيص، ومحمود حميدة، ومصطفى خاطر، وركين سعد، وأحمد خالد صالح، من تأليف: محمد سيد بشير، وإنتاج: سينرجي فيلمز، وإخراج: أحمد علاء الديب.

وعرض لعز أيضًا في الموسم الرمضاني الماضي، مسلسل “هجمة مرتدة” من ملفات المخابرات العامة المصرية.

“هجمة مرتدة” بطولة: أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وصلاح عبد الله، وماجدة زكي، وأحمد فؤاد سليم، ونضال الشافعي، ومحمود البزاوي، من تأليف: باهر دويدار، وإخراج: أحمد علاء الديب.