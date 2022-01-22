بالفيديو.. نوال الزغبي: لما تلاقي الراجل أول ما يتعرف عليكي يبوس ايدك اعرفي أنه بيمثل

حلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ضيفة على برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، ويذاع عبر قناة “القاهرة والناس”.

وتحدثت نوال، خلال الحلقة حول قدرتها على معرفة حقيقة الرجال، مؤكدة أن بحكم خبرتها أصبحت تستطيع أن تكشف الشخص الذي أمامها على حقيقته.

وقالت نوال، عن العلامات التي تستطيع من خلالها معرفة أشباه الرجال: “لما تلاقي الراجل أول ما يتعرف عليكي يبوس ايدك ويفتح لك باب السيارة أعرفي أنه ده بيمثل ومش جنتل مان خالص”، مشيرة إلى أن الرجل الطبيعي هو من يريد أن تكتشفيه وليس غامضًا، ولا يتحدث طوال الوقت عن مميزاته ولكن يجعل الأنثى التي أمامه تكتشفه، وأي شخص يظهر للمرأة كل شيء فهو ممثل.

يذكر أن آخر ألبومات الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، كان بعنوان “عكس الطبيعة” والذي صدر في صيف 2021 من إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وضم الألبوم 4 أغنيات، أغنيتين باللهجة المصرية، وأغنية باللهجة اللبنانية، وأغنية باللهجة الخليجية، تم تصويرهم جميعًا على طريقة الفيديو كليب، وتم طرحهم عبر قناة “روتانا” على موقع “يوتيوب” في الصيف الماضي.