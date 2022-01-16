بالفيديو.. نوال الزغبي: كنت أشعر بأنني امرأة “قبيحة” وأنا صغيرة

حلت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، ضيفة برفقة الإعلامي اللبناني نيشان، ببرنامج “بصراحة مع” الذي يذاع عبر قناة “MBC” ومنصة “شاهد VIP”.

وكشفت نوال الزغبي، عن العقدة التي رافقتها طول طفولتها ومراهقتها، وكانت تسبب لها أزمة كبيرة في حياتها، حيث أنها كنت تشعر بأنها امرأة قبيحة الشكل.

وأضافت نوال، أنها كانت تشعر بذلك على الرغم من مديح الناس لها، إلا أنها كانت تعتقد أنهم يكذبون عليها ويجاملوها حتى لا تشعر بأزمة.

وتابعت نوال، أنه مع مرور الوقت زادت ثقتها بنفسه، وأصبحت تدرك أنها جميلة، مشيرة إلى أن جمال الروح أهم من جمال الشكل، معربة عن أنها تصبح أكثر سعادة عند وقوفها أمام الكاميرا، حيث أن تشعر بأنها طائرة في الهواء.

يذكر أن آخر ألبومات الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، كان بعنوان “عكس الطبيعة” والذي صدر في صيف 2021 من إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وضم الألبوم 4 أغنيات، أغنيتين باللهجة المصرية، وأغنية باللهجة اللبنانية، وأغنية باللهجة الخليجية، تم تصويرهم جميعًا على طريقة الفيديو كليب، وتم طرحهم عبر قناة “روتانا” على موقع “يوتيوب” في الصيف الماضي.