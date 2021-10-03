بالفيديو.. نضال الأحمدية: الحجاب ليس مفروضًا في القرآن الكريم

أثارت الإعلامية والكاتبة الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية، جدلًا كبيرًا بسبب التصريحات التي أدلت بها حول الحجاب.

حيث حلت نضال الأحمدية، مالكة مجلة “الجرس” ضيفة على برنامج “أول مرة” الذي يذاع عبر قناة “الجديد” وقالت خلال الحلقة أن الحجاب ليس مفروضًا في القرآن الكريم، وليس موجودًا ضمن الفرائض الخمسة.

وحثت نضال، النساء بعدم التمسك بالحجاب كفريضة، بل كتقليد وعادات أو حتى حشمة، وهذا حق للمرأة وليس إلزامًا.

وأضافت نضال، أن والدتها كانت تغطي رأسها وأنها من مجتمع محافظ، ولكنها تنتظر عالمًا دينيًا يفهم جيدًا ليخبرها أين فرض الحجاب في القرآن.

وتابعت نضال، أنها لم تفكر في ارتداء الحجاب، قائلة: “أعطاني الله هذا الشعر فلماذا أحجبه”.

نضال الأحمدية هي صحفية وإعلامية لبنانية مثيرة للجدل، من مواليد 9 سبتمبر 1963 بالكويت، تمتلك مجلة وموقع صحفي على الإنترنت باسم “الجرس”.

عرفها الجمهور المصري من خلال هجومها على المطرب عمرو دياب في 2013 ووصفته بأنه عجوز ويجب أن يعتزل، وأن أغانيه ليست تراثًا، وأيضًا هجومها على المطربة شيرين وزوجها حسام حبيب بعد تسريب مقطع صوتي فاضح لوالد حسام حبيب.