بالفيديو| منى زكي توضح حقيقة تجاهلها للإعلامية بوسي شلبي.. وتكشف تفاصيل مسلسلها الجديد

بواسطة أسامة مقلد

كشفت النجمة منى زكي، عن حقيقة تجاهلها للإعلامية بوسي شلبي، أثناء تكريمها في حفل “الدير جيست”.

بالفيديو| منى زكي توضح حقيقة تجاهلها للإعلامية بوسي شلبي.. وتكشف تفاصيل مسلسلها الجديد

وأضافت منى زكي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “ET بالعربي” الذي يذاع عبر قنوات “MBC” أنها لم ترى شيئًا ولم يكن بينها وبين بوسي شلبي أي شيء، قائلة: “معملتش كده ولو هي حست كده فده مش مقصود”.

وتحدث منى زكي، عن مسلسلها المقبل والمقرر أن تنافس به في رمضان 2022، قائلة أنه سيكون من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وسيضم أبطال ونجوم مهمين، وهو نفس مؤلف ومخرج مسلسل “خلي بالك من زيزي” الذي قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل، وعرض في شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى أنه من المبكر الحديث عن الشخصية التي سوف تقدمها في العمل.

يذكر أن آخر أعمال النجمة منى زكي، مسلسل “لعبة نيوتن” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

مسلسل “لعبة نيوتن” بطولة: منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وعائشة بن أحمد، وسيد رجب، ومايان السيد، وأحلام الجريتلي، ونسرين طلعت، من تأليف وإخراج: تامر محسن.



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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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