بالفيديو| منى زكي توضح حقيقة تجاهلها للإعلامية بوسي شلبي.. وتكشف تفاصيل مسلسلها الجديد

كشفت النجمة منى زكي، عن حقيقة تجاهلها للإعلامية بوسي شلبي، أثناء تكريمها في حفل “الدير جيست”.

وأضافت منى زكي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “ET بالعربي” الذي يذاع عبر قنوات “MBC” أنها لم ترى شيئًا ولم يكن بينها وبين بوسي شلبي أي شيء، قائلة: “معملتش كده ولو هي حست كده فده مش مقصود”.

وتحدث منى زكي، عن مسلسلها المقبل والمقرر أن تنافس به في رمضان 2022، قائلة أنه سيكون من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وسيضم أبطال ونجوم مهمين، وهو نفس مؤلف ومخرج مسلسل “خلي بالك من زيزي” الذي قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل، وعرض في شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى أنه من المبكر الحديث عن الشخصية التي سوف تقدمها في العمل.

يذكر أن آخر أعمال النجمة منى زكي، مسلسل “لعبة نيوتن” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

مسلسل “لعبة نيوتن” بطولة: منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وعائشة بن أحمد، وسيد رجب، ومايان السيد، وأحلام الجريتلي، ونسرين طلعت، من تأليف وإخراج: تامر محسن.