بالفيديو.. منة عرفة عن زوجها: أنا حلاله وهو حلالي بس مش قاعدين في بيت واحد

حلت الفنانة الشابة منة عرفة، ضيفة ببرنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، ويذاع عبر قناة “MBC مصر” وتحدثت خلال الحلقة عن كواليس حياتها الشخصية، وعن آخر أعمالها الفنية.

وقالت منة عرفة، أنها عقدت قرانها هي وزوجها الفنان محمود المهدي، منذ 8 أشهر ولم يحتفل الثنائي بزفافهما حتى الآن.

وأضافت منة: “أنا مش بحب الأفراح الضخمة.. الناس بتنبسط أكتر لما العريس والعروسة ينبسطوا”، مشيرة إلى أنها قررت هي وزوجها إقامة حفل زفاف كبير في البداية، ولكن تراجعت عندما شعرت أن ذلك سوف يأخذ مجهودًا وتركيزًا كبيرًا في حين أنها لن تكون مبسوطة في هذه الأجواء.

وتابعت منة: “هو جوزي، بيجلينا البيت ويقعد معانا ويسهر معانا.. شرعًا أنا حلاله وهو حلالي بس مش قاعدين في بيت واحد”.

منة عرفة، هي ممثلة مصرية ولدت في 1 مايو 1999، بدأت مشوارها الفني وهي طفلة في السادسة من عمرها، وذلك من خلال مشاركتها في مسلسل “السندريلا” للنجمة منى زكي، والذي يحكي قصة حياة سعاد حسني، وجسدت فيه دورها وهي طفلة، وعرض عام 2006.