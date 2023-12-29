بالفيديو.. مناظر خلابة لتساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة

جبل اللوز هو جبل يقع في منطقة تبوك في المملكة يُعرف الجبل بجمال طبيعته وتساقط الثلوج عليه في فصل الشتاء، يقع شمال غربي المملكة قرب الحدود الأردنية في منطقة تبوك على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غربي مدينة تبوك.

ويبلغ ارتفاع السلسلة 2580 مترا فوق سطح البحر، وتعد من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى التي تعد جبالها امتداداً لجبال السروات من غرب تبوك حتى وادي رم بالأردن، ويسمى بجبل اللوز لوجود شجر اللوز فيه.

وتساقط الثلوج على جبل اللوز هو مشهد خلاب يجذب السياح من جميع أنحاء المملكة، ويمكن للزوار الاستمتاع بتساقط الثلوج في جبل اللوز من خلال ممارسة الرياضات الشتوية كما يمكنهم الاسترخاء في المنتجعات الجبلية والاستمتاع بالمناظر الخلابة مما يخلق منظرًا ساحرًا.

وتسابق أهالي تبوك إلى جبال اللوز للاستمتاع بتساقط الثلوج والتي تشكلت في منظر طبيعي ممتع، في الوقت الذي انتشرت فيه مشاهد الجبل على منصات التواصل الاجتماعي في المملكة.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد بالمملكة، توقع استمرار حالة هطول الأمطار والثلوج على منطقة تبوك ليوم الثلاثاء.

الثلوج تغطي مرتفعات جبال اللوز تروجينا بمدينة نيوم pic.twitter.com/UfN4eDCPNC — ابراهيم بن عطاالله (@ibharbi) December 29, 2023