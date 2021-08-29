بالفيديو.. مفاجأة أنغام لجمهورها في حفل مركز المنارة تثير ضحكهم

أحييت المطربة أنغام، أول أمس الجمعة، حفل غنائي ضخم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس.

وفاجأت أنغام، جمهورها بتغيير كلمات أغنيتها “بقول نسياك” حيث قالت: “سمعت كلام وناس بيقولوا يا حماره”.. بدلًا من أن تقول “يا خسارة”، لتثير حالة من الضحك وسط جمهورها.

وهي الأغنية التي تقول كلماتها:

سمعت كلام وناس بيقولوا يا خسارة

وناس بيقولوا غدارة وده ميتسابش بأمانة

وبجري أوام وبضحك قبل ما دموعي

تبين كدب موضوعي وأبان مجروحة تعبانة

“بقول نسياك” كلمات: أحمد المالكي، وألحان: محمد عبيه، وتوزيع موسيقي: وليد فايد، وهي إحدى أغنيات ألبوم “حالة خاصة جدًا” الذي تم إصداره عام 2019 من انتاج شركة روتانا.

يذكر أن آخر أعمال أنغام، أغنية “ونفضل نرقص” التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان: عزيز الشافعي، وإخراج: عادل جمال.

وهي الأغنية التي طرحتها أنغام، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” منذ 10 أيام تقريبًا وحققت نسبة مشاهدة تخطت المليون مشاهدة، وما زالت تتصدر قائمة الأكثر رواجًا في قسم الموسيقي بموقع الفيديوهات العالمي.