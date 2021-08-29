بالفيديو.. مفاجأة أنغام لجمهورها في حفل مركز المنارة تثير ضحكهم

بواسطة أسامة مقلد

أحييت المطربة أنغام، أول أمس الجمعة، حفل غنائي ضخم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس.

أنغام

وفاجأت أنغام، جمهورها بتغيير كلمات أغنيتها “بقول نسياك” حيث قالت: “سمعت كلام وناس بيقولوا يا حماره”.. بدلًا من أن تقول “يا خسارة”، لتثير حالة من الضحك وسط جمهورها.

وهي الأغنية التي تقول كلماتها:
سمعت كلام وناس بيقولوا يا خسارة
وناس بيقولوا غدارة وده ميتسابش بأمانة
وبجري أوام وبضحك قبل ما دموعي
تبين كدب موضوعي وأبان مجروحة تعبانة

“بقول نسياك” كلمات: أحمد المالكي، وألحان: محمد عبيه، وتوزيع موسيقي: وليد فايد، وهي إحدى أغنيات ألبوم “حالة خاصة جدًا” الذي تم إصداره عام 2019 من انتاج شركة روتانا.

يذكر أن آخر أعمال أنغام، أغنية “ونفضل نرقص” التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان: عزيز الشافعي، وإخراج: عادل جمال.

وهي الأغنية التي طرحتها أنغام، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” منذ 10 أيام تقريبًا وحققت نسبة مشاهدة تخطت المليون مشاهدة، وما زالت تتصدر قائمة الأكثر رواجًا في قسم الموسيقي بموقع الفيديوهات العالمي.



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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.