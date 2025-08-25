بالفيديو..مسؤول حذر من السباحة قبل فاجعة الإسكندرية

شهدت منطقة العجمي غرب مدينة الإسكندرية صباح السبت حادثاً مأساوياً بعدما لقيت 6 فتيات مصرعهن غرقاً في البحر بشاطئ أبو تلات، خلال رحلة طلابية تابعة لإحدى الأكاديميات الخاصة بالضيافة الجوية.

تفاصيل وقوع الحادثة

بحسب روايات شهود العيان في مكان الحادثة، بدأت المأساة حينما نزلت إحدى الطالبات إلى البحر رغم كل التحذيرات المسبقة من خطورة السباحة بسبب ارتفاع الأمواج ورفع الرايات الحمراء على الشاطئ، لكن أصرت على السباحة وسحبتها أحدى الأمواج حاولت بعض زميلاتها إنقاذها، إلا أن الأمواج جرفتهن جميعًا لتقع الكارثة.

إحدى الناجيات روت من داخل المستشفى قائلة: “موجة واحدة ضيعتنا كلنا”

مسؤول حذر الفتيات من النزول للبحر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد مسؤولي الشاطئ وهو يحذر الطالبات والمشرفين من السباحة، مؤكدًا أن البحر غير آمن في ذلك التوقيت، إلا أن تلك التحذيرات لم تُجدِ نفعاً.

وزارة الصحة أعلنت وفاة 6 طالبات، بينما أصيب 24 آخرون جرى إسعاف بعضهم في موقع الحادث، ونُقل البقية إلى مستشفى العجمي والعامرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.