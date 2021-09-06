بالفيديو.. مروة الأزلي تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش أثناء تصوير أحد أعمالها: كان بيركب المايك ولمسني

حلت الفنانة مروة الأزلي، أمس الأحد، ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامجها “نص الكلام” الذي يذاع عبر قناة “النهار”.

وكشفت مروة، خلال الحلقة عن تفاصيل تعرضها للتحرش أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية، وعن الواقعة قالت: “كان بيركب المايك بتاع الصوت ولمسني وطلع يجري واختفى تمامًا من اللوكيشن”.

وأضافت مروة، أنها صرخت وبكت بعدها، وهو الموقف الذي تذكرته أثناء تصوير أحد مشاهدها في مسلسل “حرب أهلية” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وخاصة مشهد “تحرش زوج والدتها بها”، فتذكرت تعرضها للتحرش وبكت بصدق.

مسلسل “حرب أهلية” بطولة: يسرا، وباسل خياط، وجميلة عوض، وسينتيا خليفة، ورشدي الشامي، وبسنت صيام، وجومانا مراد، وخالد أنور، من تأليف: أحمد عادل، وإخراج: سامح عبد العزيز.

وشاركت مروة الأزلي، أيضًا في نفس الموسم في مسلسلي “نسل الأغراب”، و”بنت السلطان”.

“نسل الأغراب” بطولة: أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، ومحمد دياب، وأحمد داش، وأحمد مالك، ومحمد مهران، ومحمد جمعة، وفردوس عبد الحميد، ونجلاء بدر، ودياب، وإدوارد، من تأليف وإخراج: محمد سامي.

و”بنت السلطان” بطولة: روجينا، وباسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، من تأليف: أيمن سلامة، وإخراج: أحمد شفيق.