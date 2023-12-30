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بالفيديو مدّرسة سعودية تتصدر التريندينغ وتثير الجدل أنا مش مربية

مهران الصعيدي

أثارت تصريحات مدرّسة سعودية (تريندينغ السعودية) والمدرسة تدعى غادة الشهري جدلاً واسعاً على مختلف مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي وخاصة منصتي X وتيك توك، وذلك عقب ظهورها على المنصة وإدلائها بعدة تصريحات ترفض من خلالها اعتبار نفسها “مربية أجيال”.

الشهري أنا معلمة ماني مربية

وخلال مقطع فيديو نشرته بحسابها على تيك توك قالت غادة الشهري: “بعض الفئات الذين يقولون عني أني مربية أجيال، أنا ماني مربية، أنا مهنتي معلمة، أخذت معلومات في الجامعة والكلية أعطيها للطالبات فقط، مثل أي وظيفة ثانية، ماني مربية”.

وأضافت الشهري خلال الفيديو أن تربية الأطفال هي مسؤولية الأم والأب فقط، وليس من واجباتها كمعلمة أن تربى طلابها.

ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات الشهري بشكل واسع، حيث انقسم معظمهم ما بين مؤيد ومعارض، فالبعض أعلن عن موافقتهم معها، فيما اعتبرها البعض الآخر مبالغة في ردة فعلها.

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بالفيديو مدّرسة سعودية تتصدر التريندينغ وتثير الجدل أنا مش مربية – صورة المدرسة غادة الشهري مصدرها موقع أخبار الأن

 

أحد المغردين كتب تعليقا على الفيديو: “أتفق مع المعلمة ، حيث أن التربية هي مسؤولية الأم والأب، ولكن المعلمة لها دور مهم في تنمية مهارات الطلاب وتوجيههم”.

 

بينما كتبت أخرى: “المعلمة غادة تبالغ في ردها، فالتربية هي عملية مشتركة بين الأسرة والمدرسة”.

ردة فعل وزارة التربية والتعليم السعودية

وإلى الآن، لم تصدر أي تعليقات رسمية من وزارة التعليم السعودية حول تصريحات المعلمة غادة الشهري.


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عن الكاتب:
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مهران الصعيدي

كاتب صحفى، متخصص فى المجال الصحفى والإعلامى، لأكثر من ٢٥ عام.
القدرة على تحليل البيانات، وصياغة الأخبار والمحتوى فى العديد من المجالات، بطريقة إحترافية وبسيطة.

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