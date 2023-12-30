بالفيديو مدّرسة سعودية تتصدر التريندينغ وتثير الجدل أنا مش مربية

أثارت تصريحات مدرّسة سعودية (تريندينغ السعودية) والمدرسة تدعى غادة الشهري جدلاً واسعاً على مختلف مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي وخاصة منصتي X وتيك توك، وذلك عقب ظهورها على المنصة وإدلائها بعدة تصريحات ترفض من خلالها اعتبار نفسها “مربية أجيال”.

الشهري أنا معلمة ماني مربية

وخلال مقطع فيديو نشرته بحسابها على تيك توك قالت غادة الشهري: “بعض الفئات الذين يقولون عني أني مربية أجيال، أنا ماني مربية، أنا مهنتي معلمة، أخذت معلومات في الجامعة والكلية أعطيها للطالبات فقط، مثل أي وظيفة ثانية، ماني مربية”.

وأضافت الشهري خلال الفيديو أن تربية الأطفال هي مسؤولية الأم والأب فقط، وليس من واجباتها كمعلمة أن تربى طلابها.

المعلمة غادة الشهري بعد تعرضها لانتقادات لاذعة بسبب ظهورها في التيك توك: "أنا ماني مربيه لأحد ومهمتي فقط إيصال معلومات، التربية دور الأم والأب ما أظن أنك أرسلتي عيالك عشان أربيهم لك" pic.twitter.com/8MSy2iCHSb — Golden Dose (@GoldenDose) December 28, 2023

ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات الشهري بشكل واسع، حيث انقسم معظمهم ما بين مؤيد ومعارض، فالبعض أعلن عن موافقتهم معها، فيما اعتبرها البعض الآخر مبالغة في ردة فعلها.

أحد المغردين كتب تعليقا على الفيديو: “أتفق مع المعلمة ، حيث أن التربية هي مسؤولية الأم والأب، ولكن المعلمة لها دور مهم في تنمية مهارات الطلاب وتوجيههم”.

بينما كتبت أخرى: “المعلمة غادة تبالغ في ردها، فالتربية هي عملية مشتركة بين الأسرة والمدرسة”.

ردة فعل وزارة التربية والتعليم السعودية

وإلى الآن، لم تصدر أي تعليقات رسمية من وزارة التعليم السعودية حول تصريحات المعلمة غادة الشهري.