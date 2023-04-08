بالفيديو.. محمد فؤاد لهنيدي “اتقي الله عيب عليك ده انا لي معلمك تضحك الناس”

ظهر الفنان محمد فؤاد في برنامج “العرافة” الذي تقدمه الإعلامية الشهيرة بسمة وهبة، والمذاع على قناة النهار الفضائية، وهو بمظهر شبابي وعصري، حيث فقد الكثير من وزنه بعد إجراء عملية التكميم، وأثناء تلقى فؤاد الأسئلة من المذيعة، تفاجأ بفيديو قديم للفنان محمد هنيدي وهو يتهم محمد فؤاد بالغيرة منه.

تصريحات محمد فؤاد لهنيدي

هاجم محمد فؤاد “محمد هنيدي”: عملته الإفيهات والالتزام.. هغير منك!.. عيب اتقي الله، وبتلك الكلمات استنكر الفنان فؤاد، التصريحات التي أشار بها الفنان محمد هنيدى، حول الغيرة التي وجدها من المطرب فؤاد، عقب نجاح «هنيدي» في فيلم “إسماعيلية رايح جاى”.

كما أشار “فؤاد”، خلال حديثه مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة”، على قناة «المحور»، وقناة “النهار”، “أنا كنت بكتب الافيهات بإيدى عشان يضحك الناس.. أنا مش بغير من حد، ولا يوجد ما أغير منه..واللي يغير من صحابه عنده نقص.. الموضوع كرهني في إسماعيلية رايح جاي لأنه خلق حالة من الكرهة ولقيت حروب نجوم، لمين اللي يتم الإنتاج ليه، وغيره.. مقدرش أهاجم هنيدي.

كما تابع حديثه: “أغير منك انت يا هنيدى.. عيب إتقى الله ده انت هتتسأل قدام ربنا على كل ده.. أنا كنت بصحيه من النوم عشان التصوير، وهنيدى عرف الالتزام لما أنا زعلت منه عشان يلتزم”.