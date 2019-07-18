بالفيديو : محمد رمضان يشارك سعد لمجرد أغنية جديدة ” إنساي “

في خطوة ذكية من الفنان محمد رمضان لاكتساب جمهور جديد شارك الفنان المغربي سعد لمجرد أغنية جديدة تحت اسم إنساي , وطرحها امس رمضان عبر قناته الرسمية على اليوتيوب وتخطت مليون مشاهدة في يوم عرضها الاول .

كلمات الاغنية مشتركة بين الاسطورة والمعلم محمد رمضان وسعد لمجرد , حيث يغني لمجرد باللهجة المغربية فيما يغني رمضان باللهجة المصرية .

وفي الكليب بدايته يظهر رمضان في دور طباخ في مطعم وسعد ويتر في نفس المطعم , ويعثرا على اموال كثيرة في صندوق سيارة.

يعتبر الكليب الجديد هو اول الاعمال المشتركة لسعد المجرد بعد خروجه من السجن في العاصمة الفرنسية باريس, ويستعد لمجرد هذه الأيام لانطلاق تصوير فيلمه الجديد “شبح النيل”، والذي يتعاون من خلاله مع المنتج سيف عريبي.

فيديو أغنية إنساي

كليب محمد رمضان وسعد المجرد لاغنية إنساي من القناة الرسمية للاسطورة محمد رمضان على موقع الفيديوهات الاول يوتيوب , وهو من إخراج حسام الحسيني.

كلمات إعنية إنساي ( سعد المجرد ومحمد رمضان )

مش هنكمل أنا عارف من الأول

مهما نطول .. هتكون أخرتها ايه ؟!

كنت متعود أسمع وأفوت

بس المره دي … قلبي هدوس عليه

easy نعيش بلا بيك .. خليك ناسي

الأيام تدور وتوريك .. غندير للي فراسي

easy نعيش بلا بيك .. خليك ناسي

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye .. انا ماشي ليك يلا bye

انساي انساي

انسي انك شوفتيني وعرفتيني واتقابلنا

علي فكرة ناسي أسمك واليوم اللي فيه اتكلمنا

لو روحتي قولتلهم إني كنت في يوم حبيبك

محدش هيصدقك كله هيمشي ويسيبك

سلام مش هسلم كلام مش هتكلم

بتلعبي علي مين الأسطورة والمعلم

قمة الغباء إنك تفتكري إنك في بالي , ولا في خيالي

من الآخر

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انا ماشي ليك يلا bye

بلا بيك انا عايش حياتي كيف ما بغيت غير سيري وخليني

niveau ديالي ماشي ديالك صعيب تكوني بحالي valide

متسناينيش نكون معاك حيت عمرني درت للي بغيتي yeey

اه درت للي بغيتي yeey

دي حاجة تجن تجن

ليل نهار بتزن تزن

أنا هرمي التليفون

واسيبها ترن ترن ترن

خليك ناسي

انساي انساي

بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا bye ou bye

انا ماشي ليك يلا bye