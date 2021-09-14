بالفيديو.. محامي سمكري البني آدمين يفضح ساندي: الخلاف بسبب رفض موكلي الذهاب إلى منزلها

بواسطة أسامة مقلد

كشف ماجد البنهاوي، محامي يوسف خيري، الشهير بـ “سمكري البني آدمين” علاقة المطربة ساندي بموكله.

ساندي وسمكري البني آدمين

وقال ماجد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “ET بالعربي” الذي يذاع عبر قنوات “mbc” أن موكله ليس له علاقة بإصابة المطربة ساندي قبل عامين، مشيرًا إلى أنها لم تتقدم بأي بلاغ ضده طوال الفترة الماضية.

وأضاف ماجد، أن ساندي ليست طرفًا في القضية، وأن سبب خلافها مع موكله هو رفضه إجراء جلسة علاجية خاصة لها في منزلها، لأنه لا يذهب لمقابلة زبائنه في المنزل.

وتابع ماجد، أن موكله مستاء بشدة من تعليقات الفنانين الذين تبرؤا منه، وتخلوا عنه بعد إلقاء القبض عليه وتشميع مركزه.

كانت ساندي، قد حكت تجربتها مع “سمكري البني آدمين”، قائلًا أنه تسبب لها في إصابة خطيرة بعمودها الفقري، مما جعلها تعيش على المسكنات طوال العامين الماضيين.

الجدير بالذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على يوسف خيري، الشهير بـ “سمكري البني آدمين” صاحب مركز طبيعي، يوم 2 سبتمبر الجاري، وذلك بتهمة تزوير هويته الشخصية، وممارسة المهنة بدون ترخيص.



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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.