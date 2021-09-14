بالفيديو.. محامي سمكري البني آدمين يفضح ساندي: الخلاف بسبب رفض موكلي الذهاب إلى منزلها

كشف ماجد البنهاوي، محامي يوسف خيري، الشهير بـ “سمكري البني آدمين” علاقة المطربة ساندي بموكله.

وقال ماجد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “ET بالعربي” الذي يذاع عبر قنوات “mbc” أن موكله ليس له علاقة بإصابة المطربة ساندي قبل عامين، مشيرًا إلى أنها لم تتقدم بأي بلاغ ضده طوال الفترة الماضية.

وأضاف ماجد، أن ساندي ليست طرفًا في القضية، وأن سبب خلافها مع موكله هو رفضه إجراء جلسة علاجية خاصة لها في منزلها، لأنه لا يذهب لمقابلة زبائنه في المنزل.

وتابع ماجد، أن موكله مستاء بشدة من تعليقات الفنانين الذين تبرؤا منه، وتخلوا عنه بعد إلقاء القبض عليه وتشميع مركزه.

🔴من مبدأ حق الرد ، ET بالعربي إلتقى ماجد البنهاوي محامي الدفاع عن يوسف خيري “سمكري البني ادمين”، الذي كان حريصاً على أن يرد على اتهام ساندي لـ يوسف بالتسبب في إعاقتها:: https://t.co/vd1hkLEwbQ pic.twitter.com/gzh7YDBBtv — ET بالعربي (@ETbilArabi) September 13, 2021

كانت ساندي، قد حكت تجربتها مع “سمكري البني آدمين”، قائلًا أنه تسبب لها في إصابة خطيرة بعمودها الفقري، مما جعلها تعيش على المسكنات طوال العامين الماضيين.

الجدير بالذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على يوسف خيري، الشهير بـ “سمكري البني آدمين” صاحب مركز طبيعي، يوم 2 سبتمبر الجاري، وذلك بتهمة تزوير هويته الشخصية، وممارسة المهنة بدون ترخيص.