بالفيديو.. ليلى طاهر تعلن اعتزال الفن نهائيًا: قرار لا رجعة فيه

أعلنت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، اعتزالها الفن بشكل نهائي، مفضلة التفرغ لحياتها الخاصة، بعد مسيرة فنية استمرت لمدة 63 عامًا قدمت فيها العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

وقالت ليلى طاهر، في مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة” الذي يقدمه كلًا من الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ويذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، أن قرار اعتزالها نهائي ولا رجعة فيه.

وأشارت ليلى طاهر، إلى أنها يعرض عليها الكثير من الأعمال التي لا تناسبها، ولا تريد المشاركة في هذه النوعية من الأعمال لمجرد التواجد فقط، مؤكدة أن تاريخها لا يسمح بذلك.

وأضافت ليلى طاهر، أن سبب قرار الاعتزال يرجع إلى أنها تحترم نفسها وجمهورها، ولا تعمل لمجرد الحصول على المال، مؤكدة أنها تستمتع الآن بحياتها الخاصة مع عائلتها، مكتفية بما قدمت في تاريخها.

يذكر أن الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، قد كشفت عن كواليس إصابتها بفيروس كورونا، في أوائل يوليو الماضي، قائلة أنها أصيبت به، ودخلت العزل الصحي، وشفيت تمامًا وأصبحت بصحة جيدة.

ليلى طاهر، هي ممثلة ومذيعة، ولدت في 13 مارس 1942، حصلت على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، ثم اتجهت لدراسة التمثيل وبدأت مسيرتها كمذيعة بالتليفزيون، واكتشفها المنتج رمسيس نجيب، وقدمت أول أدوارها في السينما من خلال فيلم “أبو حديد” بطولة “وحش الشاشة” فريد شوقي.