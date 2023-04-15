بالفيديو.. لقطة مؤثرة “سجدة شكر وقبلة لأرض الوطن” فور وصول الأسرى السعوديين من صنعاء للمملكة

تم رصد لحظة وصول الأسرى السعوديين الذين تم إطلاق سراحهم في عملية تبادل الأسرى في اليمن، وتم توثيق هذه اللحظات من خلال إحدى القنوات الفضائية السعودية، وأظهرت اللقطات استقبالًا حارًا للأبطال عند عودتهم إلى المملكة، مما يعكس تقدير المملكة لجهودهم وتضحياتهم، وينعكس هذا الاحتفاء أيضًا على الأسرى السودانيين الذين تم إطلاق سراحهم في إطار نفس العملية.

عمليات تبادل الأسرى بين صنعاء والرياض

تحت إشراف الأمم المتحدة، تتم عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، وذلك بواسطة فرق الصليب الأحمر الدولي.

فيديو | لحظة استقبال الأسرى السعوديين لدى عودتهم إلى أرض الوطن ضمن عملية تبادل الأسرى في اليمن#الإخبارية pic.twitter.com/bJJdUFhCm3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 15, 2023

ويمتد هذا التبادل على مدى ثلاثة أيام متتالية، وقد بدأ اليوم الأول من الصفقة بجمع حوالي 321 أسيرًا ومختطفًا بذويهم، وإعادتهم إلى ديارهم.

تهدف هذه الخطوة إلى بناء الثقة واستكمال هذا الملف الإنساني، ويأتي هذا التبادل بعد اتفاق تم التوصل إليه في مارس/آذار الماضي، والذي تم خلاله تبادل 887 أسيرًا ومختطفًا على 3 مراحل، بينهم 19 من قوات التحالف، ويعد هذا التبادل الثاني من نوعه منذ عام 2020.

مشاهد من استقبال الأسرى السعوديين بعد وصولهم إلى #الرياض ضمن عملية تبادل الأسرى في #اليمن Posted by ‎العربية السعودية – Al Arabiya Saudi‎ on Saturday, 15 April 2023

استمرار عمليات تبادل الأسرى

وفقاً للجدول المعد، سيتم اليوم السبت إقلاع طائرات من مدينة المخا لنقل 100 من الأسرى الحوثيين إلى العاصمة اليمنية صنعاء، وطائرة أخرى ستنتقل من صنعاء إلى الرياض لنقل 19 أسيراً، بالإضافة إلى طائرتين من أبها إلى صنعاء لنقل 250 حوثياً.

وفي اليوم الأخير من عملية التبادل، والذي يوافق 16 أبريل/نيسان، سيتم نقل نحو 89 أسيراً ومختطفاً من مطاري تدوين العسكري بمأرب وصنعاء، بينهم 4 صحفيين محكوم عليهم بالإعدام، مقابل الإفراج عن 101 من الحوثيين، وذلك عبر طائرات الصليب الأحمر.

وبشكل عام، ستنقل الطائرات التابعة للصليب الأحمر الدولي نحو 706 من مليشيات الحوثي وجميعهم من المقاتلين الذي تم أسرهم في الجبهات، وسيتم نقل 181 أسيراً بينهم مختطفون مدنيون اعتقلتهم المليشيات لمساومة أهاليهم.