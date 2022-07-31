بالفيديو.. لحظة سقوط الصاروخ الصيني في المحيط الهندي

سقطت بقايا الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة فوق ماليزيا، وذلك قبل أن تسقط معظم أجزاء الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة فوق المحيط الهندي ليلة أمس؛ حيث أظهر الفيديو أن بقايا الصاروخ المحترقة نتيجة احتكاكها بالغلاف الجوي كانت تتطاير في السماء، وظن معظم المشاهدين وقتها أنهم يشاهدون سقوط نيزكاً على الأرض.

وكالة الفضاء الدولية قالت إن الوكالة الصينية للفضاء لم تشارك المسارات المحددة التي كانت لازمة لمعرفة مكان سقوط الحطام بالضبط، وكانت تتوقع ناسا أن يسقط الحطام في دولة المكسيك، لكن لحسن الحظ أن الحطام الناتج عن الصاروخ سقط في المحيط الهندي دون وقوع أي إصابات أو حدوث أضرار.

لحظة سقوط الصاروخ الصيني

مدير ناسا “بيل نيلسون” قال أنه من الواجب على جميع الدول التي ترتاد الفضاء أن تتبع أفضل الممارسات، والقيام بدورها في مشاركة المعلومات التي تكون من هذا النوع، خاصة وأن تلك المعلومات تسمح بالتنبؤ بالمخاطر وأماكن سقوط الحطام، بالإضافة إلى أن هذا الأمر بالغ الأهمية من أجل ضمان سلامة المواطنين على كوكب الأرض.

توقع كثير من الخبراء أن الصاروخ الصيني سوف يحترق بالكامل في الفضاء، لكن لكبر حجم الصاروخ، تبين أن هناك أجزاء منه لن تحترق بالكامل لتسقط بعد ذلك على كوكب الأرض.

الجدير بالذكر أن الصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع قالت أنها تتابع الصاروخ عن كثب، وأن الحطام لا يشكل أي خطورة أو تهديد لأي شخص على كوكب الأرض، لكن حدث ما لم يكن بالحسبان، وشاهدنا سقوطه في المحيط الهندي.