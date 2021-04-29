بالفيديو.. كواليس تصوير أشهر مواجهة في نسل الأغراب

نشر مصمم المعارك أندرو ماكينزي، عبر حسابه على موقع “تيك توك” كواليس تصوير أشهر مواجهة في مسلسل “نسل الأغراب” بين بطلي العمل أحمد السقا (عساف الغريب)، و أمير كرارة (غفران الغريب.

وهي أول مواجهة شهدها المسلسل مع بداية عرض أولى حلقاته، وحققت نسبة مشاهدة عالية على موقع “يوتيوب” تخطت الـ 2 مليون مشاهدة.

مسلسل “نسل الأغراب” بطولة: أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، ومحمد مهران، ومحمد جمعة، وهبة مجدي، وفردوس عبد الحميد، ونجلاء بدر، ومحمد علاء، وإنجي المقدم، ودياب، من تأليف وإخراج: محمد سامي.