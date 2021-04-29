بالفيديو.. كواليس تصوير أشهر مواجهة في نسل الأغراب

بواسطة أسامة مقلد

نشر مصمم المعارك أندرو ماكينزي، عبر حسابه على موقع “تيك توك” كواليس تصوير أشهر مواجهة في مسلسل “نسل الأغراب” بين بطلي العمل أحمد السقا (عساف الغريب)، و أمير كرارة (غفران الغريب.

بالفيديو.. كواليس تصوير أشهر مواجهة في نسل الأغراب

وهي أول مواجهة شهدها المسلسل مع بداية عرض أولى حلقاته، وحققت نسبة مشاهدة عالية على موقع “يوتيوب” تخطت الـ 2 مليون مشاهدة.

مسلسل “نسل الأغراب” بطولة: أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، ومحمد مهران، ومحمد جمعة، وهبة مجدي، وفردوس عبد الحميد، ونجلاء بدر، ومحمد علاء، وإنجي المقدم، ودياب، من تأليف وإخراج: محمد سامي.

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@andrewstunts

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.


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