بالفيديو.. فيلم وثائقي جديد عن “خطة الخداع الاستراتيجي” التي مهدت لنصر أكتوبر العظيم

تعرض قناة “dmc” اليوم فيلمًا وثائقيًا جديدًا بعنوان “خطة الخداع الاستراتيجي” وذلك ضمن احتفالات الشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

ويكشف الفيلم خدعة السادات للعالم أجمع، وخطة الخداع الاستراتيجي التي مهدت لنصر أكتوبر العظيم، بالإضافة إلى شهادات وحكايات للعديد من الأشخاص الذين عاصروا الحرب.

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وتحل اليوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021، الذكرى الـ 48 لحرب 6 أكتوبر 1973 التي غيرت مفهوم العسكرية العالمية، وأدت إلى اعتراف العالم كله بقوة وإيمان الجندي المصري.

وحرب أكتوبر “حرب العاشر من رمضان” هي الحرب التي شنتها مصر وسوريا على إسرائيل، وبدأت يوم 6 أكتوبر واستمرت حتى 24 أكتوبر 1971.

وتعتبر حرب أكتوبر هي رابع الحروب في الصراع العربي الإسرائيلي بعد حرب فلسطين 1948 وحرب العدوان الثلاثي 1956 وحرب النكسة 1967 التي تمكنت فيها إسرائيل من احتلال سيناء في مصر، والجولان في سوريا، والضفة الغربية بالأردن، وقطاع غزة.

واستطاعت مصر تحقيق انتصار عسكري غير مسبوق بعد عبور قناة السويس بنجاح، وتحيطم خط بارليف، وفشل فيها الجيش الإسرائيلي من تحقيق أي مكاسب استراتيجية.