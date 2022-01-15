بالفيديو | عمرو أديب يكشف سر شفاءه السريع من كورونا.. ووصيته بعد رحيله!

أسامة مقلد

ظهر الإعلامي عمرو أديب، لأول مرة بعد تعافيه من فيروس كورونا، في حلقة جديدة أمس الجمعة، من برنامجه “الحكاية” والذي يذاع عبر قناة “MBC مصر”.

بالفيديو | عمرو أديب يكشف سر شفاءه السريع من كورونا.. ووصيته بعد رحيله!

وكشف أديب، خلال الحلقة عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، وسر شفاءه السريع منه، قائلًا: “ده بفضل ربنا.. ثم دكاترة باشاوات”.

وأضاف أديب، أن كل مهنة يوجد بها الجيد والسيئ، والطب مثل أي مهنة، مشيرًا إلى أن الأطباء الممتازين هم سبب الشفاء السريع، وأن هناك أطباء يخطئون وهذا يحدث في أي مهنة، مستنكرًا الهجوم الشديد على نقابة الأطباء.

مقالات ذات صلة:

عاجل..وفاة وائل الإبراشي بعد معاناة لأكثر من عام مع كورونا ..وهذا أخر ما كتبه قبل رحيله

عاجل| وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بالأسباب

ونعى أديب، خلال الحلقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الذي وصفه بأنه إعلامي كبير ولن يعوض.

وأعرب أديب، عن استياءه الشديد من الشماتة في وفاة الإبراشي، قائلًا: “فين الفروسية والنخوة” مشيرًا إلى أن من يفعل ذلك فهو لن يقدر على مواجهة الإبراشي حيًا، فيقوم بتصفية حسابه معه وهو ميتًا، واصفًا ما يفعله هؤلاء بالخسة والحقارة.

وكشف أديب، عن وصيته بعد رحيله موجهًا رسالة لجمهوره قال فيها: “وصيتي لما أموت ابقوا اقفوا جنبي.. وما تسيبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي”.

Avatar of أسامة مقلد
أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


رائج الآن

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.