بالفيديو | عمرو أديب يكشف سر شفاءه السريع من كورونا.. ووصيته بعد رحيله!

ظهر الإعلامي عمرو أديب، لأول مرة بعد تعافيه من فيروس كورونا، في حلقة جديدة أمس الجمعة، من برنامجه “الحكاية” والذي يذاع عبر قناة “MBC مصر”.

وكشف أديب، خلال الحلقة عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، وسر شفاءه السريع منه، قائلًا: “ده بفضل ربنا.. ثم دكاترة باشاوات”.

وأضاف أديب، أن كل مهنة يوجد بها الجيد والسيئ، والطب مثل أي مهنة، مشيرًا إلى أن الأطباء الممتازين هم سبب الشفاء السريع، وأن هناك أطباء يخطئون وهذا يحدث في أي مهنة، مستنكرًا الهجوم الشديد على نقابة الأطباء.

ونعى أديب، خلال الحلقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الذي وصفه بأنه إعلامي كبير ولن يعوض.

وأعرب أديب، عن استياءه الشديد من الشماتة في وفاة الإبراشي، قائلًا: “فين الفروسية والنخوة” مشيرًا إلى أن من يفعل ذلك فهو لن يقدر على مواجهة الإبراشي حيًا، فيقوم بتصفية حسابه معه وهو ميتًا، واصفًا ما يفعله هؤلاء بالخسة والحقارة.

وكشف أديب، عن وصيته بعد رحيله موجهًا رسالة لجمهوره قال فيها: “وصيتي لما أموت ابقوا اقفوا جنبي.. وما تسيبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي”.