بالفيديو.. عمرو أديب لخالد يوسف: ما قلتش هواجه المجتمع ده إزاي لما أرجع؟

حل المخرج الكبير خالد يوسف، ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب، في حلقة أمس الإثنين من برنامجه “الحكاية”، الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر”.

وخلال الحلقة تحدث خالد يوسف، عن الأزمة التي مر بها واضطرته لمغادرة البلاد، والإقامة في فرنسا لمدة عامين ونصف.

ووجه أديب، سؤالًا ليوسف، قائلًا: ما قلتش هواجه المجتمع ده إزاي لما أرجع؟ ليرد عليه الأخير بأنه تلقى دعم كبير من خلال مئات الآلاف من الرسائل التي كانت تصله بشكل يومي طوال مدة إقامته بفرنسا.

وأضاف يوسف، أن من تأثر بالحملة التي كانت ضده لا يعرفه جيدًا، مشيرًا إلى أن هناك قطاع كبير جدًا لم يعرف أنه ضحية مؤامرة.

وتابع يوسف، أنا لم أرتكب جريمة، حتى أخاف من الرجوع إلى بلدي، ولكن الحملة كانت ممنهجة وكبيرة على تحمل أي بني آدم، فرجوع وأنا مرفوع الرأس لأنني لم أخالف القانون أو الأخلاق.

يذكر أن المخرج خالد يوسف، قد غادر مصر متجهًا إلى فرنسا في أوائل فبراير 2019، بعد إلقاء القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح، وأشارت في اعترافاتهما إلى أن الفيديو المتداول لهما تم تصويره من جانب مخرج شهير غرر بهما لابتزازهما.