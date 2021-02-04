بالفيديو.. شاهد جميع أغاني مسلسل لؤلؤ كاملة

بعد النجاح الكبير الذي يحقق مسلسل “لؤلؤ” والذي يعرض حاليًا عبر قنوات “ON E” و “ON drama” و “MBC العراق” يقدم لكم موقع “نجوم مصرية” جميع أغاني المسلسل كاملة.

وهي الأغاني التي قدمتها بطلتي العمل “مي عمر – لؤلؤ”، و “نرمين الفقي – كاميليا”، وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” وتصدرت قوائم التريند وقت عرضها.

المسلسل يتناول قصة لؤلؤ، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها.

“لؤلؤ” بطولة: مي عمر، وأحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، ومحمد الشرنوبي، وهيدي كرم، وأشرف زكي، ونرمين الفقي، ومحمد مهران، ونورهان, وأحلام الجريتلي، ولمياء الأمير، وأحمد عبد الله محمود.

قصة: مي عمر، وسيناريو وحوار: محمد مهران، وإخراج: محمد عبد السلام، والإشراف على الكتابة والإخراج: محمد سامي.

أغنية أقوى من الحياة (لؤلؤ)

أغنية أن جيت للحق (لؤلؤ وأشرف جبنة)

أغنية حبه حبه (لؤلؤ)

أغنية أنا لؤلؤ (لؤلؤ)

أغنية فوبيا رجالة (لؤلؤ)

أغنية يا كراش (لؤلؤ)

أغنية بينا نكسر أي حيطة (لؤلؤ)

أغنية علّي المزيكا (لؤلؤ)

أغنية شايفاك حبيبي (كاميليا)

أغنية أخيرا قالهالى (كاميليا)