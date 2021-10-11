بالفيديو.. شاهد أول ظهور تليفزيوني للمطرب عمرو دياب في بداياته الفنية

يحتفل اليوم المطرب عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ 60، وفي هذه المناسبة، تداول عدد من عشاق الهضبة عمرو دياب، مقطع فيديو نادر لأول ظهور تليفزيوني له عندما قدمه الملحن محمد الشيخ للجمهور في بداياته الفنية.

وقال الشيخ، عن عمرو دياب أنه مطرب شاب يشق طريقه في عالم الغناء، ووصفه بأن لديه شخصية مستقلة، وشكل غنائي خاص حيث أنه عندما تسمع أي أغنية بصوته يمكنك تمييزه.

يذكر أن المطرب عمرو دياب، يعد أهم مطرب حاليًا في الشرق الأوسط، نظرًا لما حققه من مبيعات في عالم الكاسيت، ولما حققه أيضًا من شهرة عالمية.ولد عمرو دياب، في 11 أكتوبر 1961 بمحافظة بورسعيد الباسلة، ثم انتقل إلى القاهرة في 1982 للالتحاق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، ومن هنا اكتشفه الملحن والموزع هاني شنودة، الذي قدمه للجمهور من خلال ألبوم “يا طريق” الذي صدر عام 1983، وتوالت بعدها ألبوماته التي تخطت الـ 30 ألبوم في مسيرة فنية امتدت لأكثر من 35 سنة نال خلالها العديد من الجوائز والألقاب المحلية والقارية والعالمية، وأبرزها فوزه بجائزة الميوزك أوورد 7 مرات وهو رقم قياسي لم يحققه أي مطرب عربي.