بالفيديو.. شاهد أول ظهور تليفزيوني للمطرب عمرو دياب في بداياته الفنية

بواسطة أسامة مقلد

يحتفل اليوم المطرب عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ 60، وفي هذه المناسبة، تداول عدد من عشاق الهضبة عمرو دياب، مقطع فيديو نادر لأول ظهور تليفزيوني له عندما قدمه الملحن محمد الشيخ للجمهور في بداياته الفنية.

بالفيديو.. شاهد أول ظهور تليفزيوني للمطرب عمرو دياب في بداياته الفنية
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وقال الشيخ، عن عمرو دياب أنه مطرب شاب يشق طريقه في عالم الغناء، ووصفه بأن لديه شخصية مستقلة، وشكل غنائي خاص حيث أنه عندما تسمع أي أغنية بصوته يمكنك تمييزه.

يذكر أن المطرب عمرو دياب، يعد أهم مطرب حاليًا في الشرق الأوسط، نظرًا لما حققه من مبيعات في عالم الكاسيت، ولما حققه أيضًا من شهرة عالمية.ولد عمرو دياب، في 11 أكتوبر 1961 بمحافظة بورسعيد الباسلة، ثم انتقل إلى القاهرة في 1982 للالتحاق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، ومن هنا اكتشفه الملحن والموزع هاني شنودة، الذي قدمه للجمهور من خلال ألبوم “يا طريق” الذي صدر عام 1983، وتوالت بعدها ألبوماته التي تخطت الـ 30 ألبوم في مسيرة فنية امتدت لأكثر من 35 سنة نال خلالها العديد من الجوائز والألقاب المحلية والقارية والعالمية، وأبرزها فوزه بجائزة الميوزك أوورد 7 مرات وهو رقم قياسي لم يحققه أي مطرب عربي.



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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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