بالفيديو.. سوسن بدر تدافع عن مُعلمة المنصورة: إيه الفعل الأخلاقي اللي يخليها تتعاقب العقاب ده كله

انطلقت أمس الأربعاء، الموافق 19 يناير 2022، أولى حلقات برنامج “الستات” للإعلاميتين مفيدة شيحة، وسهير جودة، والذي يذاع عبر قناة “النهار” من الأربعاء للجمعة.

وحلت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة على أولى حلقات البرنامج، وكشفت خلال الحلقة عن حياتها الخاصة وأعمالها المقبلة.

ودافعت سوسن بدر، خلال الحلقة عن السيدة آية يوسف، المعروفة إعلاميًا بـ “مُعلمة المنصورة” بعد انتشار فيديو لها وهي ترقص في إحدى الرحلات النيلية مما أثر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في تدمير حياتها بعد أن طلقها زوجها، وتم فصلها من عملها، قبل أن يعيدها وزير التعليم مرة أخرى للعمل.

وتحدثت سوسن بدر، عن مُعلمة المنصورة أنها كانت على طبيعتها ورقصت في رحلة وليس في مكان لا يصح أن ترقص فيه.

وأضافت سوسن: “أكتر حاجة بترعبني الجهل.. الجهل ده خلى إن في تقاليد وموروثات غلط لحد النهارده موجودة”، موجهة رسالة لطليق مُعلمة المنصورة قائلة: “هي إيه الفعل الأخلاقي المشين اللي يخليها تتعاقب العقاب ده كله منه ومن المجتمع.. هي لو عملت فعل فاضح آه نتكلم وتاخد عقوبة وأهلها يقفوا والمجتمع يقف إنما انت عاقبتها ليه؟”.

وتابعت سوسن بدر، عن أن الأزمة أخذت أكبر من حجمها بسبب انتشار الصور والفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة “كل حاجة دلوقتي بتتكبر عشان بقى في استخدام للسوشيال ميديا عجيب جدًا، وبيتهيألي إنه هو خرج عن المسار اللي كل الناس اللي اخترعت السوشيال ميديا عملوه عشانه”.