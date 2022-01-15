بالفيديو | سمية الخشاب: مستعدة أقدم دور “فتاة مثلية”.. ولا مانع لدي من العمل مع خالد يوسف مرة أخرى

حلت النجمة سمية الخشاب، ضيفة على برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، ويذاع عبر قناة “القاهرة والناس”.

وأثارت سمية، جدلًا كبيرًا بسبب تصريحاتها الجريئة حيث أبدت استعدادها لتقديم دور “فتاة مثلية” بشرط أن يكون لديها موضوع هادف، ومفيد للجيل الجديد دون جرح مشاعر المشاهد، قائلة: “الفكرة بقى مش هتكون إني بعمل حاجة عيب أو حرام.. طالما حاجة هتفيد الناس وفي نطاق عاداتنا وتقاليدنا يبقى ليه لأ”، مؤكدة أن هذا الأمر يعتمد على السيناريو الجدي والمخرج المميز الذي يستطيع تقديمه بهذا الشكل.

وعن سؤالها عن العمل مع المخرج خالد يوسف، بعد أزمته الأخيرة وتورطه في قضية الفيديوهات المسربة مع الممثلتين منى فاروق، وشيما الحاج، قالت النجمة سمية الخشاب، أنه لا مانع لديها من العمل مع المخرج خالد يوسف، مرة أخرى بشرط أن يكون السيناريو جيدًا.

وأكدت أن أزمات خالد يوسف، الشخصية لا تخصها، حيث أنها تذهب للتصوير ومن الاستوديو إلى المنزل فقط، وليس لها علاقة بأي شيء سوى عملها فقط.