بالفيديو.. سؤال صادم من زوج “مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بيني وبينه”

إسلام عوض

لقد وصلنا إلى مرحلة قاسية وصادمة يشيب لها الولدان، ابتعدنا عن شرع الله، وأصبحنا إلا ما رحم ربي لا نفرق بين الحلال والحرام، ويتضح هذا من بعض الأسئلة التي وردت للدكتور مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق بجامة الأزهر الشريف.

بالفيديو.. سؤال صادم من زوج "مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بيني وبينه"

زوجة تتزوج على زوجها وتجمع بينهما في وقت واحد

حيث سأل أحد الأزواج سؤالاً صادماً للدكتور مبروك عطية، ويقول السائل أنه فوجيء أن زوجته قد تزوجت عليه رجل آخر، وأنها قسمت أيام الأسبوع بينه وبين الزوج الآخر، وأضاف السائل أن زوجته تعمل ممرضة، وكان يظن أنها تبيت في المستشفى لظروف عملها، ولكنه أصيب بصدمة حين علم أنها متزوجة عليه وتجمع بين رجلين في وقت واحد، ويسأل ما الحكم.

مقالات ذات صلة:

“مراتى مصاحبه رجاله كتير وبتقول زمايلى عادى.. إيه اللى ممكن أعمله؟”.. رد غير متوقع من مبروك عطية على متصل

“زوجتى إمتنعت عن معاشرتى حتى ينتهى عام على وفاة والدها”.. أول تعليق من الدكتور مبروك عطية على هذا الأمر

وتعجب الدكتور مبروك عطية من هذا الأمر فكيف تجمع امرأة بين رجلين في وقت واحد، وقال “استغفر الله العظيم”، كيف تفعل زوجتك ذلك، وكيف تقول أنت هذا الكلام، وأضاف عطية قائلاً، كيف تكون رجلاً وأنت تعرف أن امرأتك متزوجة من رجل آخر.

وبعد صدمة وتعجب الأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور مبروك عطية، قال أن الزواجة الثانية باطلة، وأن زواجك أنت صحيح لأنك الزوج الأول، هذا في حالة إن أردت البقاء معها، وإن كان الأفضل أن تسرحها سراحاً جميلاً وتترك لها الجمل بما حمل، وذلك على حسب قوله، وللمزيد في الفيديو المرفق بالخبر.

قد يهمك أيضاً:

Avatar of إسلام عوض
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.