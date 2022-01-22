بالفيديو.. سؤال صادم من زوج “مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بيني وبينه”

لقد وصلنا إلى مرحلة قاسية وصادمة يشيب لها الولدان، ابتعدنا عن شرع الله، وأصبحنا إلا ما رحم ربي لا نفرق بين الحلال والحرام، ويتضح هذا من بعض الأسئلة التي وردت للدكتور مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق بجامة الأزهر الشريف.

زوجة تتزوج على زوجها وتجمع بينهما في وقت واحد

حيث سأل أحد الأزواج سؤالاً صادماً للدكتور مبروك عطية، ويقول السائل أنه فوجيء أن زوجته قد تزوجت عليه رجل آخر، وأنها قسمت أيام الأسبوع بينه وبين الزوج الآخر، وأضاف السائل أن زوجته تعمل ممرضة، وكان يظن أنها تبيت في المستشفى لظروف عملها، ولكنه أصيب بصدمة حين علم أنها متزوجة عليه وتجمع بين رجلين في وقت واحد، ويسأل ما الحكم.

وتعجب الدكتور مبروك عطية من هذا الأمر فكيف تجمع امرأة بين رجلين في وقت واحد، وقال “استغفر الله العظيم”، كيف تفعل زوجتك ذلك، وكيف تقول أنت هذا الكلام، وأضاف عطية قائلاً، كيف تكون رجلاً وأنت تعرف أن امرأتك متزوجة من رجل آخر.

وبعد صدمة وتعجب الأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور مبروك عطية، قال أن الزواجة الثانية باطلة، وأن زواجك أنت صحيح لأنك الزوج الأول، هذا في حالة إن أردت البقاء معها، وإن كان الأفضل أن تسرحها سراحاً جميلاً وتترك لها الجمل بما حمل، وذلك على حسب قوله، وللمزيد في الفيديو المرفق بالخبر.

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