بالفيديو.. رد منة عرفة على سؤال: تقبلي تعملي دور مني زكي في “أصحاب ولا أعز”؟

حلت الفنانة الشابة منة عرفة، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز، في حلقة أمس الخميس، من برنامجها “كلام الناس” المذاع عبر قناة “MBC مصر”.

وتحدثت منة، خلال الحلقة عن الجدل المثار حول فيلم “أصحاب ولا أعز” للنجمة منى زكي، والذي تم طرحه عبر منصة “نتفليكس” منذ أيام قليلة وأثار ضجة كبيرة بسبب المشاهد الجريئة والألفاظ الخارجة التي جاءت به.

وقالت منة، أنها لم تشاهد الفيلم حتى الآن، ولكنها تابعت آراء الناس حوله والانتقادات التي نالت أبطال العمل والهجوم عليه على السوشيال ميديا.

وعن رأيها في الفيلم، قالت منة، أنها تحب الاحتفاظ برأيها لنفسها، لأنها لا تريد الحديث في هذا الموضوع، قائلة: “أنا بحب منى زكي أوي أوي، ومش حابة أقول رأيي خوفًا من الهجوم بس عشان مش هيهم حد”.

وأضافت منة، أن منى زكي، فنانة واعية ولديها شغف لما تقدمه على الشاشة، مشيرة إلى أن رأيها أو رأي أي شخص لن يؤثر ففي النهاية الفنانة عندما يكون لديها قناعة بما تقدمه فلن تتأثر بأراء من حولها.

وردًا على سؤال: تقبلي تعملي دور مني زكي في “أصحاب ولا أعز”؟ قالت منة، أنها قد تفكر في تقديم دور مثل دور منى زكي في هذا الفيلم، إذا عرض عليها ولكن بشرط أن لا يؤثر في حياتها الشخصية أو الصورة التي تحب أن يراها بها المشاهد.

وتابعت منة، أنها تنضج كل عام، ومعتقداتها تتغير، وشخصيتها أيضًا، وأشارت إلى أنها ترفض الهجوم على النجم أحمد حلمي، بسبب دور زوجته النجمة منى زكي، في فيلم “أصحاب ولا أعز”، قائلة: “مش عدل خالص وكل واحد مسؤول على تصرفاته”.