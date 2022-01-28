بالفيديو.. رد منة عرفة على سؤال: تقبلي تعملي دور مني زكي في “أصحاب ولا أعز”؟

أسامة مقلد

حلت الفنانة الشابة منة عرفة، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز، في حلقة أمس الخميس، من برنامجها “كلام الناس” المذاع عبر قناة “MBC مصر”.

بالفيديو.. رد منة عرفة على سؤال: تقبلي تعملي دور مني زكي في "أصحاب ولا أعز"؟

وتحدثت منة، خلال الحلقة عن الجدل المثار حول فيلم “أصحاب ولا أعز” للنجمة منى زكي، والذي تم طرحه عبر منصة “نتفليكس” منذ أيام قليلة وأثار ضجة كبيرة بسبب المشاهد الجريئة والألفاظ الخارجة التي جاءت به.

وقالت منة، أنها لم تشاهد الفيلم حتى الآن، ولكنها تابعت آراء الناس حوله والانتقادات التي نالت أبطال العمل والهجوم عليه على السوشيال ميديا.

وعن رأيها في الفيلم، قالت منة، أنها تحب الاحتفاظ برأيها لنفسها، لأنها لا تريد الحديث في هذا الموضوع، قائلة: “أنا بحب منى زكي أوي أوي، ومش حابة أقول رأيي خوفًا من الهجوم بس عشان مش هيهم حد”.

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وأضافت منة، أن منى زكي، فنانة واعية ولديها شغف لما تقدمه على الشاشة، مشيرة إلى أن رأيها أو رأي أي شخص لن يؤثر ففي النهاية الفنانة عندما يكون لديها قناعة بما تقدمه فلن تتأثر بأراء من حولها.

وردًا على سؤال: تقبلي تعملي دور مني زكي في “أصحاب ولا أعز”؟ قالت منة، أنها قد تفكر في تقديم دور مثل دور منى زكي في هذا الفيلم، إذا عرض عليها ولكن بشرط أن لا يؤثر في حياتها الشخصية أو الصورة التي تحب أن يراها بها المشاهد.

وتابعت منة، أنها تنضج كل عام، ومعتقداتها تتغير، وشخصيتها أيضًا، وأشارت إلى أنها ترفض الهجوم على النجم أحمد حلمي، بسبب دور زوجته النجمة منى زكي، في فيلم “أصحاب ولا أعز”، قائلة: “مش عدل خالص وكل واحد مسؤول على تصرفاته”.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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