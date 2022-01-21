بالفيديو.. رد مبروك عطية على سؤال: “مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا إحنا الاتنين.. فما الحكم؟”

رد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال أحد المتابعين الذي قال فيه: “مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا إحنا الاتنين، وهي شغاله ممرضة وكنت بحسبها بتبات في المستشفى وإحنا الاتنين منعرفش، فما الحكم؟”.

ونشر عطية، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” مقطع فيديو رد من خلاله على سؤال المتابع، حيث استغفر له في بداية كلامه قائلًا كيف تجمع الزوجة بين زوجين؟ وكيف تقول هذا الكلام وانت زوجها.. متسائلًا: هل هذا يجوز؟.

وأضاف عطية، موجهًا حديثه للمتابع قائلًا: “مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا إحنا الاتنين، وهي شغاله ممرضة وكنت بحسبها بتبات في المستشفى وإحنا الاتنين منعرفش، فما الحكم؟”.

وتابع عطية، أن الزيجة الثانية باطلة وليست زيجة المتابع الذي سئل السؤال، حيث أن زواجه منها صحيحًا إن كان يريد الإبقاء عليها، لكن إذا كان لا يريد أن تستمر في عصمته فعليه أن يعطيه مؤخر صداقها وأن يتركها.

واختتم عطية، حديثه الموجه إلى صاحب السؤال قائلًا: “سيبهاله أحسن.. ومن باب أولى أن تسرحها سراحًا جميلًا وتقطع الخبر وتقطع الجمل بما حمل ولا تقعد تفكر”.