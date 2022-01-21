بالفيديو.. رد مبروك عطية على سؤال: “مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا إحنا الاتنين.. فما الحكم؟”

أسامة مقلد

رد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال أحد المتابعين الذي قال فيه: “مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا إحنا الاتنين، وهي شغاله ممرضة وكنت بحسبها بتبات في المستشفى وإحنا الاتنين منعرفش، فما الحكم؟”.

بالفيديو.. رد مبروك عطية على سؤال: "مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا إحنا الاتنين.. فما الحكم؟"

ونشر عطية، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” مقطع فيديو رد من خلاله على سؤال المتابع، حيث استغفر له في بداية كلامه قائلًا كيف تجمع الزوجة بين زوجين؟ وكيف تقول هذا الكلام وانت زوجها.. متسائلًا: هل هذا يجوز؟.

وأضاف عطية، موجهًا حديثه للمتابع قائلًا: “مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا إحنا الاتنين، وهي شغاله ممرضة وكنت بحسبها بتبات في المستشفى وإحنا الاتنين منعرفش، فما الحكم؟”.

وتابع عطية، أن الزيجة الثانية باطلة وليست زيجة المتابع الذي سئل السؤال، حيث أن زواجه منها صحيحًا إن كان يريد الإبقاء عليها، لكن إذا كان لا يريد أن تستمر في عصمته فعليه أن يعطيه مؤخر صداقها وأن يتركها.

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واختتم عطية، حديثه الموجه إلى صاحب السؤال قائلًا: “سيبهاله أحسن.. ومن باب أولى أن تسرحها سراحًا جميلًا وتقطع الخبر وتقطع الجمل بما حمل ولا تقعد تفكر”.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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