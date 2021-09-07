بالفيديو.. خالد يوسف يشرح الفرق بين المواطن المصري والمواطن الأوروبي

بواسطة أسامة مقلد

كشف المخرج الكبير خالد يوسف، عن الاختلافات بين المواطن المصري والمواطن الأوروبي، التي رصدها خلال فترة إقامته بفرنسا طوال عامين ونصف.

خالد يوسف يشرح الفرق بين المواطن المصري والمواطن الأوروبي

وقال خالد يوسف، خلال حلولها ضيفًا على حلقة أمس الإثنين، من برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، ويعرض عبر قناة “MBC مصر” أن الأوروبيين يحترمون النظام بسبب معرفتهم بأنه سيعود عليهم بالنفع، أما المصريين تمردوا على النظام لعدم شعورهم بالانتماء.

وأضاف يوسف، أن هناك موقف طريف حدث مع أحد أصدقائه بسويسرا، عندما سأل عن أماكن كاميرات المراقبة بإشارة المرور، وقام بتجاوز الإشارات التي لا يوجد بها كاميرات ولكنه فوجئ بصديقه يبلغ عنه السلطات.

وتابع يوسف، أن أحد الاختلافات الجوهرية بين الشعبين وهو ثقافة عدم الإبلاغ عن المخطئ، وهو ما يعتبر البعض في الدول العربية خيانة على عكس الدول الأوروبية.

يذكر أن المخرج السينمائي والنائب البرلماني السابق خالد يوسف، قد غادر البلاد في أوائل عام 2019 متجهًا نحو باريس، بعد الزج باسمه في قضية الفيديوهات المسربة للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج.



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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.