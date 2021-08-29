بالفيديو.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش و فرقة رضا البحراوي في حفل الساحل الشمالي

نشر الصحفي هاني عزب، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” مقطع فيديو يظهر المشادة التي حدثت بين مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، والمغني الشعبي رضا البحراوي.

وهي المشادة التي وقعت في الساحل الشمالي، وبدأت بصعود حسن شاكوش على المسرح في وجود فرقة رضا البحراوي، فقرر عدم استكمال فقرته حتى تنزل الفرقة من على خشبة المسرح، لأنه يغني “بلاي باك” وليس بحاجة لفرقة تعزف خلفه.

وبالفعل ترك أعضاء الفرقة المسرح، وسط حالة من الاستياء والغضب، وقبل أن ينهي حسن شاكوش فقرته الغنائية، صعدت الفرقة مرة أخرى على المسرح، فوجه شاكوش لهم أثناء نزوله إشارات خارجة وبذيئة، مما اضطر أعضاء الفرقة للرد عليه وتوجيه السباب له.

وحاول مؤدي المهرجانات حمو بيكا، التدخل للإنهاء الأمر قبل ان تحدث كارثة، وعندما وصل رضا البحراوي الحفل وعلم بالواقعة، فوجه التحية لفرقته وبدأ يغني، وتوقف عن الغناء فجأة مناديًا على شاكوش قائلًا: “شاكوش فين.. مشي.. كنت عايزه والله بس للأسف خد بعضه وجري.. عايزه يدعي لحمو بيكا”.

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