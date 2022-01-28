بالفيديو| تأثر وبكاء دنيا وإيمي سمير غانم أثناء تسلمهم جائزة joy awards بالسعودية

لحظات مؤثرة عاشها جمهور مسرح Joy awards، أثناء تسلم دنيا وإيمي سمير غانم درع التكريم الخاص بوالديهما الفنانين المتوفيين مؤخرا سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، فبعد عرض فيديو قصير لبعض أعمال الفنانين المصريين الراحلين وبعض اللقاءات التي تحدثا بها على حياتهم الشخصية، بكى معظم الحاضرين وفي مقدمتهم دنيا وإيمي سمير غانم، وظهر ذلك واضحا أثناء صعودهما على المسرح لتسلم التكريم من المستشار تركي آل الشيخ.

بكاء دنيا وإيمي سمير غانم بحفل Joy awards

وخلال تقديمها للفقرة، رثت الإعلامية المصرية ومقدمة الحفل وفاء الكيلاني، نجم الكوميديا الراحل سمير غانم بقولها “هو اللي لغى الخط الفاصل بين الضحك والدموع، ضحكنا لحد ما نزلت دموعنا، ناظر مدرسة البهجة، ملك الارتجال بلا منازع، أبو دم خفيف وروح أخف وابتسامة كلها حياة. وهي صاحبة الروح الحلوة والوش السمح لم تتأخر يوما عن أداء الواجب لكل اللي حولهم، يبدو إن كان بينهم عهد صادق سوا نعيش وسوا نرحل، وعهدنا ليهم أننا مننسهمش”.

لم تستطع أي من النجمتين المصريين إلقاء الكلمات التي كانوا قد أعدوها قبل صعودهم على المسرح نظرا للتأثر الشديد الذي كانا فيه، ولكنهم تقدموا بالشكر لجميع الحاضرين والمنظمين والقائمين على التكريم.

حضور كبير لنجوم الصف الأول

جدير بالذكر أن الحفل الذي استضافته المملكة العربية السعودية، قد شهد حضور كبير من نجوم الفن مثل نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر والمطرب العراقي كاظم الساهر، ونجم الكوميديا المصري محمد هنيدي، إلى جانب النجم الأمريكي العالمي جون ترافولتا، والنجم الهندي سلمان خان.

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