بالفيديو.. بيج رامي بطلا للمرة الثانية فخر مصر

بيج رامي بطلا للمرة الثانية، حيث تم تتويج البطل المصري في كمال الأجسام “ممدوح السبيعي” والمشهور ببيج رامي للمرة الثانية على التوالي في نسخة بطولة “مستر أوليمبيا” للعام الحالي 2021، وشهدت بطولة مستر أوليمبيا هذا العام مشاركة ستة عشر لاعبا (16 لاعب) من مختلف دول العالم منهم المصريان حسن مصطفى ومحمد شعبان اللذين أخفقا في الوصول إلى الجولة الختامية.

إقرأ أيضاً: • أفضل 10 أطعمة للحصول على عضلات قوية

مستر أوليمبيا أشهر وأضخم البطولات في لعبة كمال الأجسام

وتعتبر بطولة مستر أوليمبيا والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية من كل عام هي الأضخم والأكبر على مستوى العالم للمحترفين ويقيمها الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وفيها أصبح المصري ممدوح السبيعي أحد الأقوياء المنافسين فيها في السنوات الأخيرة، وفي عام 2016 نجح البيج رامي في الحصول على المركز الرابع، ثم في العام التالي توج بالمركز الثاني بعد فيل هيث أحد أبطال اللعبة، والذي انتزع منه رامي في عام 2020 النسخة الماضية.

وينضم بيج رامي المصري بتتويجه هذا إلى قائمة الأبطال الأسطوريين في لعبة كمال الأجسام التي تحتاج إلى مجهود جبار ونظام شاق للوصول إلى ما وصل إليه اللاعب الواعد ممدوح السبيعي.

يذكر أن من أبطال اللعبة الأسطوريين “أرنولد شوارزينجر” وهو أمريكي ذا أصل نمساوي، والذي أصبح بعد ذلك أحد النجوم السينمائيين على مستوى هوليود والعالم أجمع.

فخر مصر بيج رامي بطلا للمرة الثانية يتلقى التهنئات

حرص عدد من نجوم الإعلام والسينما المصريين على متابعة أخبار بطولة مستر أوليمبيا بكل حماس، وعلى أثر ذلك تلقى البيج رامي التهنئة بفوزه المستحق بجداره من الفنانين أمثال إسعاد يونس ومحمد هنيدي ومصطفى شعبان وحورية فرغلي وغيرهم من الفنانين.